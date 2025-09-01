Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Команда Міністерства цифрової трансформації представила Президенту Володимиру Зеленському ШІ-асистента «Дія.АІ», який надаватиме державні послуги на порталі «Дія».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і його команда презентували главі держави розробку «Дія.АІ» та ще п’ять новинок застосунку, які запрацюють на його основі.

Зокрема, як зазначили в Офісі Президента, окрему увагу команда Мінцифри приділила реформуванню системи правосуддя та представила проект «Електронний суд».

«Зокрема, українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через «Дію» та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн» – повідомили в Офісі Президента.

«Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи.

Представили нові зміни, які справді допомагатимуть і будуть корисними нашим людям. Це державні послуги, збільшення кількості українських шкіл, що починають новий навчальний рік із Мрією, нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech», зазначив Володимир Зеленський.

Наразі не повідомляються деталі стосовно проекту «Електронний суд».

Втім, слід зазначити, що зараз органи влади, адвокати та інші категорії повинні подавати документи через Електронний кабінет, який є частиною Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС).

Наразі, вже досить довгий час, в Україні працює «Електронний суд», який є модулем ЄСІКС, і дозволяє учасникам судового процесу надсилати копії електронних документів іншим учасникам, сплачувати судовий збір та інші платежі у режимі онлайн, подавати позовні заяви та інші документи, звернення, а також отримувати судові рішення тощо.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна судова адміністрація навесні 2025 року затвердила нову Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яка передбачає використання в окремих процесах штучного інтелекту – зокрема при генерації проектів документів і при підборі оптимальної моделі розгляду справи. Наприклад, у Концепції йдеться про таке застосування ШІ, як узагальнення вмісту документів, перевірка вмісту на наявність помилок; перевірка актуальності норм законодавства; контекстний семантичний пошук релевантних документів, підбір судової практики; рекомендація методології дослідження матеріалів та розгляду судової справи; генерація проектів процесуальних документів тощо.

Водночас нещодавно апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції. Серед іншого, він вказав на те, що теоретичні аспекти права, наведені у вироку, генерував штучний інтелект. На думку апеляційного суду, суд першої інстанції використав для цього ChatGPT.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.