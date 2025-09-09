Практика судов
Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

08:15, 9 сентября 2025
Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.
Группа народных депутатов, среди которых Игорь Фрис, Тарас Батенко, Сергей Власенко и другие, зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления 14010 об обращении Верховной Рады к Кабмину о необходимости соблюдения определенного Конституцией Украины правового порядка.

Им предлагается запретить Кабмину:

  • издавать акты — постановления и распоряжения Кабмина, по вопросам, которые согласно Конституции Украины относятся к исключительным полномочиям Верховной Рады;
  • принимать постановления и распоряжения Кабмина, направленные на введение и реализацию экспериментальных и других проектов, которые предусматривают использование электронной формы средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, до момента вступления в силу законов, принятых Верховной Радой, которые регулируют соответствующие правоотношения.

Как отмечают инициаторы, в последнее время получило значительное распространение принятие Кабмином актов в сферах, которые подлежат регулированию исключительно законами, которыми фактически вводится правовое регулирование, не базирующееся на положениях нормативно-правовых актов высшей юридической силы.

Прежде всего, речь идет о введении правительством так называемых экспериментальных проектов в электронной форме с использованием средств Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія») в различных важных сферах общественных отношений, в том числе тех, которые определены статьей 92 Конституции.

«Принятие таких «экспериментальных» решений содержит в себе значительные предостережения, поскольку не сопровождается основательным анализом возможных рисков и негативных последствий, которые могут наступить в результате применения таких проектов.

Кроме того, законами Кабмину не предоставлено полномочий на принятие и реализацию соответствующих актов по внедрению экспериментальных проектов без наличия предварительных решений Верховной Рады по данному поводу. Указанная ситуация свидетельствует о превышении правительством предоставленных ему полномочий», — отметили депутаты.

Основанием для подачи этого проекта стала идея Минцифры ввести «дистанционный» нотариат и, соответственно, дискуссия между Минцифрой и депутатами, что такой вид нотариата сейчас не предусмотрен законодательством. И это может привести к негативным последствиям для граждан и бизнеса.

Как сообщил Игорь Фрис, 8 сентября на заседании подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики обсудили экспериментальные новации от Минцифры и Минюста, которые они презентовали в начале месяца, как е-нотариат.

«Из представленного мной и коллегами усматривается, что наряду с абсолютно объективным и дельным улучшением и доступом к разнообразным системам получения информации с целью бесспорного совершения нотариальных действий нотариусами Украины (что поддерживается, наверное, всеми участниками обсуждения), коллегами предложен инновационный подход в формировании реестра нотариальных действий в электронной форме (что пока не соответствует действующему закону о нотариате) и в будущем предложено освоить определенные наименее рискованные удаленные нотариальные действия (простыми словами, когда ты физически не посещаешь нотариуса, а весь процесс происходит онлайн).

И все это пока без изменений в профильный закон, хотя откровенно даже с законом не думаю о поддержке такого проекта большинством коллег нардепов, учитывая потенциальные риски, имеющиеся на сегодня.

По результатам обсуждения, подкомитетом будет разработано соответствующее правовое заключение, которое будет представлено членам комитета с целью его обработки и принятия соответствующего решения», — отметил он.

В свою очередь, народный депутат Максим Бужанский отметил, что у нотариуса две главные функции — прежде всего, перед нотариальным действием убедиться, что перед ним именно то лицо, которым оно представляется, убедиться, что лицо действует добровольно.

«Спрашиваю у Минцифры, как будете по видеосвязи убеждаться в том, что лицо действует добровольно? Минцифра — включим видеосвязь гражданин-нотариус.

Прекрасно, говорю, а что делать, если за камерой, стоящей напротив гражданина, стоит другой гражданин с автоматом, и ласково подбадривает его покачиванием дула?

Ответа нет. Прекрасная идея, представляете, сколько квартир, машин и предприятий смогут быстро сменить владельцев, если мы это разрешим? Но мы это не разрешим», — отметил Бужанский.

Напомним, что кроме «е-нотариата» глава Минцифры Михаил Федоров и его команда презентовали разработку «Дія.АІ» и еще пять новинок приложения, которые заработают на его основе. Отдельное внимание команда Минцифры уделила реформированию системы правосудия и представила проект «Электронный суд». По словам Минцифры, украинцы смогут подавать заявления в простых категориях дел через «Дію» и отслеживать каждый этап их рассмотрения онлайн.

Следует отметить, что сейчас органы власти, адвокаты и другие категории должны подавать документы через Электронный кабинет, который является частью Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС).

Сейчас, уже довольно долгое время, в Украине работает «Электронный суд», который является модулем ЕСИКС, и позволяет участникам судебного процесса направлять копии электронных документов другим участникам, оплачивать судебный сбор и другие платежи в режиме онлайн, подавать исковые заявления и другие документы, обращения, а также получать судебные решения и т.д.

Итак, что именно имел в виду Федоров, пока остается загадкой. Детали правового регулирования этой новации также пока неизвестны.

Автор: Наталя Мамченко

