Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

07:25, 11 сентября 2025
«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.
Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр юстиции Герман Галущенко встретился с представителями Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии в Украине Гевином Греем, чтобы обсудить выполнение программы МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility).

Как отметили в Минюсте, во время встречи Герман Галущенко рассказал партнерам о ключевых реформах в сфере борьбы с коррупцией и приоритетах на следующие 12 месяцев.

«Стратегия министерства по борьбе с коррупцией – это намного больше, чем разработка определенных законопроектов. Вся цифровая трансформация юстиции предусматривает снижение коррупционных рисков. Ведь везде, где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции. Среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат (который мы уже тестируем с нотариусами) и цифровизация исполнительного производства», – отметил Герман Галущенко.

Стороны также обсудили вопросы судебной реформы и доступа к судебной экспертизе и выполнения решений Европейского суда по правам человека.

В завершение встречи Герман Галущенко подчеркнул, что Минюст остается привержен дальнейшим реформам в сфере борьбы с коррупцией.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства указала на е-Суд как одну из мер в рамках антикоррупции. При этом в Украине уже давно работает Электронный суд как подсистема ЕСИКС. Адвокаты, госорганы и другие определенные лица обязаны подавать документы через Электронный кабинет.

Позже выяснилось, что под «е-Суд» имеется в виду не ЕСИКС.

Так, министр юстиции Герман Галущенко объяснил, что «планируется программа е-Суд, которая, как минимум, цифровизирует документооборот».

«А вы знаете, что очень часто коррупция связана с оборотом документов в судах. Когда, например, пытаются «завести» дело на нужного судью, а это происходит в бумажном виде сегодня. Когда заработает е-Суд, это тоже отпадет», – отметил он.

Напомним, что в судах уже давно функционирует автоматизированное распределение дел. Вместе с тем, долгое время велась речь о том, чтобы дела велись в электронном виде.

Кроме того, Герман Галущенко указал, что до конца 2025 года заработает электронный нотариат, интегрированный с демографическим реестром.

«Система е-Нотариата заработает уже до конца этого года. Мы свяжем е-Нотариат с базой данных Демографического реестра, что позволит нотариусам проверять действительность паспортов. Это сделает невозможным мошенничество и повысит безопасность нотариальных действий», – отметил министр.

По словам Галущенко, первые нотариальные действия онлайн нотариусы смогут совершать уже с января нового года. В частности, выдавать доверенности онлайн.

Также планируется «автоматическая регистрация недвижимости и бизнеса», когда, по словам Галущенко, «судебные решения будут поступать в реестры без вашего участия». Здесь следует заметить, что соответствующий законопроект правительства 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса» уже наткнулся на критику.

Кроме того, изменения будут касаться запуска онлайн-развода, и уже со следующего года можно будет оформить развод дистанционно.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду