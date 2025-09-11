Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

Министр юстиции Герман Галущенко встретился с представителями Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии в Украине Гевином Греем, чтобы обсудить выполнение программы МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility).

Как отметили в Минюсте, во время встречи Герман Галущенко рассказал партнерам о ключевых реформах в сфере борьбы с коррупцией и приоритетах на следующие 12 месяцев.

«Стратегия министерства по борьбе с коррупцией – это намного больше, чем разработка определенных законопроектов. Вся цифровая трансформация юстиции предусматривает снижение коррупционных рисков. Ведь везде, где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции. Среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат (который мы уже тестируем с нотариусами) и цифровизация исполнительного производства», – отметил Герман Галущенко.

Стороны также обсудили вопросы судебной реформы и доступа к судебной экспертизе и выполнения решений Европейского суда по правам человека.

В завершение встречи Герман Галущенко подчеркнул, что Минюст остается привержен дальнейшим реформам в сфере борьбы с коррупцией.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства указала на е-Суд как одну из мер в рамках антикоррупции. При этом в Украине уже давно работает Электронный суд как подсистема ЕСИКС. Адвокаты, госорганы и другие определенные лица обязаны подавать документы через Электронный кабинет.

Позже выяснилось, что под «е-Суд» имеется в виду не ЕСИКС.

Так, министр юстиции Герман Галущенко объяснил, что «планируется программа е-Суд, которая, как минимум, цифровизирует документооборот».

«А вы знаете, что очень часто коррупция связана с оборотом документов в судах. Когда, например, пытаются «завести» дело на нужного судью, а это происходит в бумажном виде сегодня. Когда заработает е-Суд, это тоже отпадет», – отметил он.

Напомним, что в судах уже давно функционирует автоматизированное распределение дел. Вместе с тем, долгое время велась речь о том, чтобы дела велись в электронном виде.

Кроме того, Герман Галущенко указал, что до конца 2025 года заработает электронный нотариат, интегрированный с демографическим реестром.

«Система е-Нотариата заработает уже до конца этого года. Мы свяжем е-Нотариат с базой данных Демографического реестра, что позволит нотариусам проверять действительность паспортов. Это сделает невозможным мошенничество и повысит безопасность нотариальных действий», – отметил министр.

По словам Галущенко, первые нотариальные действия онлайн нотариусы смогут совершать уже с января нового года. В частности, выдавать доверенности онлайн.

Также планируется «автоматическая регистрация недвижимости и бизнеса», когда, по словам Галущенко, «судебные решения будут поступать в реестры без вашего участия». Здесь следует заметить, что соответствующий законопроект правительства 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса» уже наткнулся на критику.

Кроме того, изменения будут касаться запуска онлайн-развода, и уже со следующего года можно будет оформить развод дистанционно.

Автор: Наталя Мамченко

