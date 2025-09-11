Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

Міністр юстиції Герман Галущенко зустрівся з представниками Міжнародного валютного фонду на чолі з керівником місії в Україні Гевіном Греєм, щоб обговорити виконання програми МВФ у межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility).

Як зазначили у Мін’юсті, під час зустрічі Герман Галущенко розповів партнерам про ключові реформи у сфері боротьби з корупцією та пріоритети на наступні 12 місяців.

«Стратегія міністерства щодо боротьби з корупцією – це набагато більше, ніж розробка певних законопроєктів. Уся цифрова трансформація юстиції передбачає зниження корупційних ризиків. Адже скрізь, де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції. Серед таких проєктів – електронний суд, е-нотаріат (який ми вже тестуємо з нотаріусами) та цифровізація виконавчого провадження», – зазначив Герман Галущенко.

Сторони також обговорили питання судової реформи та доступу до судової експертизи і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

На завершення зустрічі Герман Галущенко наголосив, що Мін’юст залишається відданим подальшим реформам у сфері боротьби з корупцією.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду вказала на е-Суд як один із заходів в рамках антикорупції. При цьому в Україні вже давно працює Електронний суд як підсистема ЄСІКС. Адвокати, держоргани та інші визначені особи зобов’язані подавати документи через Електронний кабінет.

Пізніше з’ясувалося, що під «е-Суд» мається на увазі не ЄСІКС.

Так, міністр юстиції Герман Галущенко пояснив, що «планується програма е-Суд, яка, як мінімум, цифровізує документообіг».

«А ви знаєте, що дуже часто корупція пов’язана з обігом документів в судах.

Коли, наприклад, намагаються «завести» справу на потрібну суддю, а це відбувається у паперовому вигляді сьогодні. Коли запрацює е-Суд, це теж відпаде», зазначив він.

Нагадаємо, що у судах вже давно функціонує автоматизований розподіл справ. Разом з тим, довгий час велася мова про те, щоб справи велися в електронному вигляді.

Крім того, Герман Галущенко вказав, що до кінця 2025 року запрацює електронний нотаріат, інтегрований з демографічним реєстром.

«Система е-Нотаріату запрацює вже до кінця цього року. Ми зв’яжемо е-Нотаріат із базою даних Демографічного реєстру, що дозволить нотаріусам перевіряти дійсність паспортів. Це унеможливить шахрайство та підвищить безпеку нотаріальних дій», – зазначив міністр.

За словами Галущенка, перші нотаріальні дії онлайн нотаріуси зможуть вчиняти вже з січня нового року. Зокрема, видавати довіреності онлайн.

Також планується «автоматична реєстрація нерухомості та бізнесу», коли, за словами Галущенка, «судові рішення надходитимуть до реєстрів без вашої участі». Тут слід зауважити, що відповідний законопроект уряду 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу» вже наштовхнувся на критику.

Крім того, зміни будуть стосуватися запуску онлайн-розлучення, і уже з наступного року можна буде оформити розлучення дистанційно.

Автор: Наталя Мамченко

