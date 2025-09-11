Практика судов
Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

08:50, 11 сентября 2025
Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».
Кабмин в Программе деятельности правительства на 2025 год планирует «оптимизировать» предоставление публичных услуг в сфере государственной регистрации.

В частности, в 2025 году Кабмин предлагает:

  • до 31 октября модернизировать программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и обеспечить возможность подтверждения регистрационных действий государственным регистратором с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Подпись» («Дия ID»);
  • до принятия Верховной Радой обеспечить сопровождение законопроекта 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса».

Напомним, ранее министр юстиции Герман Галущенко пояснил, что речь идет об «автоматической регистрации недвижимости и бизнеса», когда «судебные решения будут поступать в реестры без вашего участия».

Также в Программе деятельности Кабмина предлагается в 2026 году:

  • до 31 декабря – 100% государственных регистраторов подтверждают регистрационные действия в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Подпись» («Дия ID»);
  • до 31 декабря – на 50% сокращено время выполнения государственными регистраторами судебных решений.

В то же время соответствующий законопроект правительства 13606 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сферах государственной регистрации с целью обеспечения публично-правового интереса» уже наткнулся на критику.

Напомним, среди прочего, им предлагается в Законе «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» установить, что регистрационные действия на основании судебных решений в электронной форме, поступивших от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации прав, нотариуса проводятся не позднее следующего рабочего дня с даты вручения такого судебного решения, а в случае поступления судебного решения, которое не вступило в законную силу, – не позднее следующего рабочего дня с даты вступления таким судебным решением в законную силу (кроме судебных решений, подлежащих немедленному исполнению).

Направление судом судебного решения в электронный кабинет нескольких субъектов государственной регистрации прав, нотариусов не является препятствием для исполнения такого судебного решения одним из таких субъектов государственной регистрации прав, нотариусом. Государственный регистратор в соответствии с информацией Государственного реестра прав устанавливает наличие/отсутствие проведенных регистрационных действий на основании судебного решения, и в случае их отсутствия проводит соответствующие регистрационные действия.

Автор: Наталя Мамченко

