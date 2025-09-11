Практика судів
Держреєстратори будуть підтверджувати дії в Реєстрі речових прав на нерухомість за допомогою віддаленого електронного підпису «Дія.Підпис»

08:50, 11 вересня 2025
Уряд пропонує, аби підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором відбувалося автоматично за допомогою віддаленого підпису «Дія.Підпис».
Кабмін в Програмі діяльності уряду на 2025 рік планує «оптимізувати» надання публічних послуг у сфері державної реєстрації.

Зокрема, у 2025 році Кабмін пропонує:

  • до 31 жовтня модернізувати програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та забезпечити можливість підтвердження реєстраційних дій державним реєстратором за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • до прийняття Верховною Радою забезпечити супроводження законопроекту 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу».

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Герман Галущенко пояснив, що йдеться про «автоматичну реєстрацію нерухомості та бізнесу», коли «судові рішення надходитимуть до реєстрів без вашої участі». 

Також у Програмі діяльності Кабміну пропонує у 2026 році:

  • до 31 грудня – 100% державних реєстраторів підтверджують реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»)
  • до 31 грудня – на 50% скорочено час виконання державними реєстраторами судових рішень.

В той же час відповідний законопроект уряду 13606 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сферах державної реєстрації з метою забезпечення публічно-правового інтересу» вже наштовхнувся на критику.

Нагадаємо, серед іншого, ним пропонується у Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановити, що реєстраційні дії на підставі судових рішень в електронній формі, що надійшли від суду в електронний кабінет суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса проводяться не пізніше наступного робочого дня з дати вручення такого судового рішення, а у разі надходження судового рішення, що не набрало законної сили, – не пізніше наступного робочого дня з дати набрання таким судовим рішенням законної сили (крім судових рішень, що підлягають негайному виконанню).

Надсилання судом судового рішення до електронного кабінету декількох суб’єктів державної реєстрації прав, нотаріусів не є перешкодою для виконання такого судового рішення одним із таких суб’єктів державної реєстрації прав, нотаріусом. Державний реєстратор відповідно до інформації Державного реєстру прав встановлює наявність/відсутність проведених реєстраційних дій на підставі судового рішення, та у разі їх відсутності проводить відповідні реєстраційні дії.

Автор: Наталя Мамченко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Систему е-нотаріату та опцію розірвання шлюбу через Дію запровадять до 31 грудня – програма дій Кабміну

Також Кабмін пропонує запровадити дистанційне вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі.

Прокурор, як і будь-який громадянин, може здійснювати відеозапис судового засідання, навіть якщо суддя не надав на це згоди – КДКП

У конфлікті між судом та прокурором, дисциплінарна комісія прокурорів підтримала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, покращення ЦНАП і до 6 ліцензій на азартні ігри через портал Дія: які заходи боротьби з корупцією передбачені у Програмі дій Кабміну

Судячи з Програми дій уряду, боротися з корупцією будуть за допомогою е-Суду, е-Акцизу, удосконалення ЦНАПів та можливості отримання не менше 6 ліцензій у сфері азартних ігор із застосуванням порталу Дія.

Міністр юстиції Герман Галущенко обговорив з місією МВФ судову реформу, електронний суд та е-нотаріат як заходи протидії корупції

«Де ми виключаємо людський фактор із процесу, ми уникаємо корупції, серед таких проектів – електронний суд, е-нотаріат та цифровізація виконавчого провадження» – розповів Герман Галущенко місії МВФ.

