На местные и апелляционные суды и учреждения ГСА в бюджете 2026 года не хватает 15,5 млрд грн – Высший совет правосудия

Кроме того, Минфин предлагает предусмотреть 10 млн грн в 2026 году на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия – в то время как нужно 2,3 млрд грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минфин довел главным распорядителям средств госбюджета, в частности системе правосудия, показатели финансирования на следующий год. Как свидетельствуют показатели расходов на 2026 год, на апелляционные и местные суды, а также органы и учреждения в системе Государственной судебной администрации в этих планах Минфина не хватает 15,5 млрд грн. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Так, общая потребность на местные, апелляционные суды и учреждения ГСА составляет 38,2 млрд грн, а доведенный Минфином предельный объем расходов по общему и специальному фондам госбюджета – 22,7 млрд грн (плановый объем поступлений спецфонда составляет 4,2 млрд).

Следовательно, обеспечение потребности ГСА в финансовых ресурсах на 2026 год составляет 59,4%.

Как констатировали в ВСП, дефицит финансовых ресурсов ГСА на 2026 год составляет 15,5 млрд грн, из которых на фонд оплаты труда и начисления на оплату труда – 10 млрд грн, обеспечение которого необходимо для выплаты судейского вознаграждения судьям местных и апелляционных судов, а также оплаты труда работников аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия.

При этом Высшая квалификационная комиссия судей сообщила ГСА, что в течение 2026 года могут быть заполнены 1600 вакантных должностей судей в местных судах и 522 – в апелляционных судах. Соответственно, по информации ГСА, на 2026 год необеспеченными остаются расходы на судейское вознаграждение 1963 должностей судей.

Сумма дефицита судейского вознаграждения на 1963 должности судей составляет 3,81 млрд грн.

Об оплате труда работников аппаратов судебных органов

Законом о реформе оплаты труда госслужащих от 11 марта 2025 года №4282-ІХ предусмотрено внедрение единых подходов, в частности, путем изменения подходов к определению типа и уровня юрисдикции судов. Эти нормы вступают в силу с 1 января 2026 года и направлены на устранение диспропорций в оплате труда, повышение престижа службы в аппаратах судов и уменьшение текучести кадров.

В то же время предельные показатели расходов на оплату труда доведены Минфином по тем же условиям, что были определены в 2025 году, то есть без учета реализации указанной нормы.

«Условия оплаты труда работников патронатной службы (помощников судей) определены постановлением Кабмина № 1112 «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе». На 2026 год их должностные оклады определены, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3328 грн), и они составят: в апелляционных, окружных административных и хозяйственных судах – 19 103 грн, в местных общих судах – 15 708 гривен.

Для повышения уровня оплаты труда помощников судей на 2026 год по сравнению с должностью главного специалиста местного и апелляционного судов была учтена выплата надбавки за интенсивность труда в размере 40% от должностного оклада для помощников судей апелляционных и местных специализированных судов и в размере 10% от должностного оклада для помощников судей местных общих судов.

Для обеспечения фактически работающих работников аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия с учетом определенных условий необходимая сумма расходов на оплату труда с начислениями в 2026 году составляет 20,52 млрд грн.

В то же время доведенные предельные показатели не обеспечивают соответствующего объема расходов, что приводит к образованию дефицита средств в 2026 году в сумме 2 млрд грн», отметили в ВСП.

С целью недопущения возникновения задолженности по выплате зарплаты ГСА предлагает обеспечить этот дефицит расходов за счет средств спецфонда.

Также потребность на выполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия составляет 2,3 млрд грн.

При этом доведенные правительством предельные показатели расходов на 2026 год для выполнения решений судов, которые приняты в пользу судей, работников аппаратов судов, работников органов и учреждений системы правосудия определены в размере 10 млн грн, что составляет 0,4% от потребности в расходах по указанному направлению.

Как указали в ВСП, такое недофинансирование судебной власти создает препятствия для выплаты в полном объеме задолженности по решениям судов, принятым в пользу судей, работников аппаратов судов, работников органов и учреждений системы правосудия.

Со своей стороны, ГСА отметила, что за невыполнение в добровольном порядке судом как должником судебного решения, вступившего в законную силу, законодательством установлены меры принудительного исполнения решения.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.