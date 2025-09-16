На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Мінфін довів головним розпорядникам коштів держбюджету, зокрема системи правосуддя, показники фінансування на наступний рік. Як свідчить показники видатків на 2026 рік, на апеляційні і місцеві суди, а також органи і установи у системі Державної судової адміністрації у цих планах Мінфіну не вистачає 15,5 млрд грн. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Так, загальна потреба на місцеві, апеляційні суди і установи ДСА становить 38,2 млрд грн, а доведений Мінфіном граничний обсяг видатків за загальним і спеціальним фондами держбюджету – 22,7 млрд грн (плановий обсяг надходжень спецфонду становить 4,2 млрд).

Отже, забезпечення потреби ДСА у фінансових ресурсах на 2026 рік становить 59,4%.

Як констатували у ВРП, дефіцит фінансових ресурсів ДСА на 2026 рік становить 15,5 млрд грн, з яких на фонд оплати праці та нарахування на оплату праці – 10 млрд грн, забезпечення якого необхідне для виплати суддівської винагороди суддям місцевих та апеляційних судів, а також оплати праці працівників апаратів судів, органів і установ системи правосуддя.

При цьому Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила ДСА, що упродовж 2026 року можуть бути заповнені 1600 вакантних посад суддів у місцевих судах та 522 – в апеляційних судах. Відповідно, за інформацією ДСА, на 2026 рік незабезпеченими залишаються видатки на суддівську винагороду 1963 посад суддів.

Сума дефіциту суддівської винагороди на 1963 посади суддів становить 3,81 млрд грн.

Щодо оплати праці працівників апаратів судових органів

Законом про реформу оплати праці держслужбовців від 11 березня 2025 року №4282-ІХ передбачено впровадження єдиних підходів, зокрема, шляхом зміни підходів до визначення типу і рівня юрисдикції судів. Ці норми набирають чинності з 1 січня 2026 року та спрямовані на усунення диспропорцій в оплаті праці, підвищення престижу служби в апаратах судів і зменшення плинності кадрів.

Водночас граничні показники видатків на оплату праці доведені Мінфіном за тими ж умовами, що були визначені в 2025 році, тобто без урахування реалізації зазначеної норми.

«Умови оплати праці працівників патронатної служби (помічників суддів) визначені постановою Кабміну № 1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу». На 2026 рік їхні посадові оклади визначено, виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3328 грн), і вони становитимуть: в апеляційних, окружних адміністративних і господарських судах – 19 103 грн, у місцевих загальних судах – 15 708 гривень.

Для підвищення рівня оплати праці помічників суддів на 2026 рік порівняно з посадою головного спеціаліста місцевого та апеляційного судів було враховано виплату надбавки за інтенсивність праці в розмірі 40% від посадового окладу для помічників суддів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів та в розмірі 10% від посадового окладу для помічників суддів місцевих загальних судів.

Для забезпечення фактично працюючих працівників апаратів судів, органів та установ системи правосуддя з урахуванням визначених умов необхідна сума видатків на оплату праці з нарахуваннями у 2026 році становить 20,52 млрд грн.

Водночас доведені граничні показники не забезпечують відповідного обсягу видатків, що призводить до утворення дефіциту коштів у 2026 році в сумі 2 млрд грн», зауважили у ВРП.

З метою недопущення виникнення заборгованості з виплати зарплати ДСА пропонує забезпечити цей дефіцит видатків за рахунок коштів спецфонду.

Також потреба на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя становить 2,3 млрд грн.

При цьому доведені урядом граничні показники видатків на 2026 рік для виконання рішень судів, які ухвалені на користь суддів, працівників апаратів судів, працівників органів і установ системи правосуддя визначені в розмірі 10 млн грн, що становить 0,4% від потреби у видатках за зазначеним напрямом.

Як вказали у ВРП, таке недофінансування судової влади створює перешкоди для виплати в повному обсязі заборгованості за рішеннями судів, ухваленими на користь суддів, працівників апаратів судів, працівників органів і установ системи правосуддя.

Зі свого боку, ДСА наголосила, що за невиконання в добровільному порядку судом як боржником судового рішення, що набрало законної сили, законодавством встановлено заходи примусового виконання рішення.

Автор: Наталя Мамченко

