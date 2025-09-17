Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Собрание судей Кассационного административного суда (КАС ВС) избрало судью в Большую Палату Верховного Суда.

Так, 17 сентября 2025 года собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС с 18 сентября 2025 года сроком на три года Игоря Дашутина.

Напоминаем, что 16 сентября 2025 года судья Верховного Суда в КАС Евгения Усенко, которая входила в состав Большой Палаты ВС, уволена в отставку.

На собрании было принято решение об изменении персонального состава судебных палат КАС ВС. Судья Игорь Дашутин выведен с 18 сентября 2025 года из состава судебной палаты по рассмотрению дел о налогах, сборах и других обязательных платежах в связи с избранием его судьёй БП ВС.

Кроме этого, внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

