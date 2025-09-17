Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Так, 17 вересня 2025 року збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС з 18 вересня 2025 року строком на три роки Ігоря Дашутіна.

Нагадуємо, що 16 вересня 2025 року суддя Верховного Суду у КАС Євгенія Усенко, яка входила до складу Великої Палати ВС, звільнена у відставку.

На зборах ухвалено рішення про зміну персонального складу судових палат КАС ВС. Виведено з 18 вересня 2025 року суддю Ігоря Дашутіна зі складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів у зв’язку з обранням його суддею ВП ВС.

Крім цього, внесені зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

