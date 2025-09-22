«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Галина Третьякова считает, что независимость народного депутата должна обеспечиваться как оплатой, так и возможностью совмещать работу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова напомнила о своем законопроекте 13304, которым предлагается разрешить народным депутатам совмещение деятельности.

«Моя точка зрения: народные депутаты являются и должны оставаться независимыми от кого бы то ни было, кроме народа Украины, в своих голосованиях. И эта независимость должна быть обеспечена и оплатой, и возможностью совмещать работу. Силы каждого должны быть направлены на продуктивную работу. Запрещать совмещать деятельность — глупость. Ее можно было бы оправдывать, пока не была создана антикоррупционная инфраструктура. Но сейчас все должны максимально работать. Внесла 13304», — отметила Третьякова.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13304, который зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Александр Федиенко и другие, предлагается изменить условия для совмещения деятельности.

В частности, в статье 3 Закона «О статусе народного депутата Украины» установить перечень видов деятельности, которые совместимы с выполнением депутатских полномочий. Это:

занятие должностей в исполнительной власти, не относящихся к должностям государственной службы, в частности должности Премьер-министра Украины, Первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министра, министра, первого заместителя и заместителя министра, других политических должностей, определенных в соответствии с законом;

преподавательская деятельность — деятельность, направленная на формирование знаний, других компетентностей, мировоззрения, развитие интеллектуальных и творческих способностей, эмоционально-волевых и/или физических качеств соискателей образования посредством, в частности, лекций, семинаров, тренингов, курсов, мастер-классов, вебинаров и т. п.;

научная и научно-техническая деятельность — интеллектуальная творческая деятельность, направленная на получение новых знаний, создание и внедрение результатов исследований, разработок и технологий, а также применение уже известных знаний в профессиональной практике, а также проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;

творческая деятельность — деятельность (индивидуальная или коллективная), результатом которой является создание или интерпретация оригинальных произведений в таких формах: литературная; публицистическая; изобразительная; музыкальная; сценическая и кинематографическая (актерская игра, режиссура, сценарная работа); консультирование по применению законов; подготовка законопроектов и их адвокация; издательская и редакторская; создание и ведение авторского контента в интернете (блогов, влогов, подкастов, видеоматериалов и т. д.), участие в публичных выступлениях, дискуссиях, интервью, в частности в СМИ и социальных сетях; создание оригинального контента независимо от формата распространения (печатного, аудиовизуального, цифрового);

медицинская практика.

Вся эта деятельность, как предлагается в законопроекте, может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе.

В свою очередь, народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин ранее изложил свои размышления относительно того, стоит ли разрешать депутатам параллельно занимать должности в правительстве.

«Зарегистрировали вместе с Галиной Третьяковой, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренко и другими коллегами законопроект 13304, позволяющий совмещение должностей. Сразу отмечу, что такая практика существует в 19 европейских странах.

Также сразу отмечу, что должности министра и заместителя министра уже давно являются политическими, что делает старые толкования Конституционного Суда неактуальными», — указал он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.