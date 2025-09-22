«Запрещать народному депутату совмещать деятельность — глупость»: Третьякова напомнила о своем законопроекте

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова напомнила о своем законопроекте 13304, которым предлагается разрешить народным депутатам совмещение деятельности.
«Моя точка зрения: народные депутаты являются и должны оставаться независимыми от кого бы то ни было, кроме народа Украины, в своих голосованиях. И эта независимость должна быть обеспечена и оплатой, и возможностью совмещать работу. Силы каждого должны быть направлены на продуктивную работу. Запрещать совмещать деятельность — глупость. Ее можно было бы оправдывать, пока не была создана антикоррупционная инфраструктура. Но сейчас все должны максимально работать. Внесла 13304», — отметила Третьякова.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13304, который зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых Галина Третьякова, Виталий Безгин, Андрей Клочко, Александр Федиенко и другие, предлагается изменить условия для совмещения деятельности.
В частности, в статье 3 Закона «О статусе народного депутата Украины» установить перечень видов деятельности, которые совместимы с выполнением депутатских полномочий. Это:
Вся эта деятельность, как предлагается в законопроекте, может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе.
В свою очередь, народный депутат, член Комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин ранее изложил свои размышления относительно того, стоит ли разрешать депутатам параллельно занимать должности в правительстве.
«Зарегистрировали вместе с Галиной Третьяковой, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренко и другими коллегами законопроект 13304, позволяющий совмещение должностей. Сразу отмечу, что такая практика существует в 19 европейских странах.
Также сразу отмечу, что должности министра и заместителя министра уже давно являются политическими, что делает старые толкования Конституционного Суда неактуальными», — указал он.
Автор: Наталя Мамченко
