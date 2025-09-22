«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова нагадала про свій законопроект 13304, яким пропонується дозволити народним депутатам суміщення діяльності.
«Моя точка зору: народні депутати є і мають залишатись незалежними від будь-кого, крім народу України у своїх голосуваннях. І ця незалежність має бути забезпечена і оплатою, і можливостю суміщати роботу. Сили кожного мають бути направлені на продуктивну роботу. Забороняти суміщати діяльність – дурниця. Її можна було б виправдовувати доки не була створена антикорінфраструктура. Але наразі всі мають максимально працювати. Внесла 13304», зазначила Третьякова.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13304, який зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Олександр Федієнко та інші, пропонується змінити умови для суміщення діяльності.
Зокрема у статті 3 Закону «Про статус народного депутата України» встановити перелік видів діяльності, які є сумісними із виконанням депутатських повноважень. Це:
Уся ця діяльність, як пропонується у законопроекті, може здійснюватися як на оплатній, так і на безоплатній основі.
В свою чергу, народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін раніше виклав свої роздуми стосовно того, чи варто дозволяти депутатам паралельно обіймати посади в уряді.
«Зареєстрували разом із Галиною Третьяковою, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренком та іншими колегами законопроект 13304, що дозволяє поєднання посад. Одразу зазначу, що така практика існує в 19 європейських країнах.
Також одразу зазначу, що посади міністра та заступника міністра вже давно є політичними, що робить старі тлумачення Конституційного Суду не актуальними», вказав він.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.