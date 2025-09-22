Практика судів
«Забороняти народному депутату суміщати діяльність – дурниця»: Третьякова нагадала про свій законопроект

08:00, 22 вересня 2025
Галина Третьякова вважає, що незалежність народного депутата має забезпечуватися як оплатою, так і можливістю суміщати роботу.
Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова нагадала про свій законопроект 13304, яким пропонується дозволити народним депутатам суміщення діяльності.

«Моя точка зору: народні депутати є і мають залишатись незалежними від будь-кого, крім народу України у своїх голосуваннях. І ця незалежність має бути забезпечена і оплатою, і можливостю суміщати роботу. Сили кожного мають бути направлені на продуктивну роботу. Забороняти суміщати діяльність – дурниця. Її можна було б виправдовувати доки не була створена антикорінфраструктура. Але наразі всі мають максимально працювати. Внесла 13304», зазначила Третьякова.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13304, який зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких Галина Третьякова, Віталій Безгін, Андрій Клочко, Олександр Федієнко та інші, пропонується змінити умови для суміщення діяльності.

Зокрема у статті 3 Закону «Про статус народного депутата України» встановити перелік видів діяльності, які є сумісними із виконанням депутатських повноважень. Це:

  • обіймання посад у виконавчій владі, що не належать до посад державної служби, зокрема посади Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, першого заступника та заступника міністра, інших політичних посад визначених відповідно до закону;
  • викладацька діяльність — діяльність, спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти через, зокрема лекції, семінари, тренінги, курси, майстер-класи, вебінари тощо;
  • наукова та науково-технічна діяльність — інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття нових знань, створення та впровадження результатів досліджень, розробок і технологій, а також застосування вже відомих знань у професійній практиці, також проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень.
  • творча діяльність — діяльність (індивідуальна або колективна), результатом якої є створення або інтерпретація оригінальних творів у таких формах: літературна; публіцистична; образотворча; музична; сценічна та кінематографічна (акторська гра, режисура, сценаристика); консультування щодо застосування законів; підготовки законопроектів та їх адвокація; видавнича та редакторська; створення і ведення авторського контенту в інтернеті (блогів, влогів, подкастів, відеоматеріалів тощо), участь у публічних виступах, дискусіях, інтерв’ю, зокрема у ЗМІ та соціальних мережах; створення оригінального контенту незалежно від формату поширення (друкованого, аудіовізуального, цифрового);
  • медична практика.

Уся ця діяльність, як пропонується у законопроекті, може здійснюватися як на оплатній, так і на безоплатній основі.

В свою чергу, народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади Віталій Безгін раніше виклав свої роздуми стосовно того, чи варто дозволяти депутатам паралельно обіймати посади в уряді.

«Зареєстрували разом із Галиною Третьяковою, Максимом Павлюком, Олегом Бондаренком та іншими колегами законопроект 13304, що дозволяє поєднання посад. Одразу зазначу, що така практика існує в 19 європейських країнах.

Також одразу зазначу, що посади міністра та заступника міністра вже давно є політичними, що робить старі тлумачення Конституційного Суду не актуальними», вказав він.

Автор: Наталя Мамченко

