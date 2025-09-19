Практика судов
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

15:20, 19 сентября 2025
К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.
КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) 19 сентября утвердила график сдачи квалификационного экзамена в форме анонимного выполнения практического задания при проведении отбора кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры.

По данным «Судебно-юридической газеты», к третьему этапу допущен 701 кандидат.

Выполнение практического задания состоится 29-30 сентября 2025 года. Регистрация кандидатов начинается за 30 минут до начала выполнения практического задания.

За 10 минут до начала выполнения практического задания начнется инструктаж.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность кандидата и подтверждающий гражданство Украины. Лицо, которое при регистрации не предъявило указанный документ, к сдаче тестирования не допускается.

Личное участие кандидата при прохождении всех этапов экзамена является обязательным.

В случае неявки кандидата для прохождения любого этапа экзамена, независимо от ее причины, кандидат прекращает участие в отборе.

На выполнение практического задания кандидату предоставляется 45 минут.

Образец модельного задания

Программа практического задания

Во время выполнения практического задания кандидаты имеют право пользоваться нормативно-правовыми актами исключительно в печатном виде: законами, кодексами, постановлениями пленумов, а также решениями ЕСПЧ.

КДКП и ее секретариат не обязаны обеспечивать кандидатов указанными материалами.

Примерный перечень нормативно-правовых актов, возможных для использования при выполнении практического задания.

Перед выполнением практического задания КДКП предлагает ознакомиться с Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена, минимальным проходным баллом для допуска к следующему этапу квалификационного экзамена и методикой оценивания.

Автор: Наталя Мамченко

