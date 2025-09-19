КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 19 вересня затвердила графік складання кваліфікаційного іспиту у формі анонімного виконання практичного завдання при проведенні добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури. За даними «Судово-юридичної газета», до третього етапу допустили 701 кандидата.

Виконання практичного завдання відбудеться 29-30 вересня 2025 року. Реєстрація кандидатів починається за 30 хвилин до початку виконання практичного завдання.

За 10 хвилин до початку виконання практичного завдання почнеться інструктаж.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу кандидата та підтверджує громадянство України. Особа, яка під час реєстрації не пред’явила зазначеного документа, до складання тестування не допускається.

Особиста участь кандидата під час проходження всіх етапів іспиту є обов’язковою.

У разі неявки кандидата для проходження будь-якого етапу іспиту незалежно від її причини кандидат припиняє участь в доборі.

На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин.

Зразок модельного завдання

Програма практичного завдання

Під час виконання практичного завдання кандидати мають право користуватися нормативно-правовими актами виключно у друкованому вигляді видавничого тиражування: законами, кодексами, постановами пленумів, а також рішеннями ЄСПЛ.

КДКП та її секретаріат не зобов’язані забезпечувати кандидатів зазначеними матеріалами.

Орієнтовний перелік нормативно-правових актів, можливих для використання під час виконання практичного завдання.

Перед виконанням практичного завдання КДКП пропонує ознайомитися з Положенням про порядок складання кваліфікаційного іспиту, мінімальний прохідний бал для допущення до наступного етапу кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання.

Автор: Наталя Мамченко

