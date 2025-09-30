Практика судов
Контролировать деятельность юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти будет Минюст

08:00, 30 сентября 2025
Кабмин возложил на Минюст координацию работы юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти – будет ли это касаться НАБУ и БЭБ, которые являются ЦОИВ, пока неизвестно.
Правительство решило возложить на Министерство юстиции дополнительные полномочия и предусмотрело, что отныне оно осуществляет координацию деятельности юридических служб министерств, других центральных органов исполнительной власти по вопросам правовой работы.

Также Минюст будет проверять состояние такой работы, подавать предложения по ее улучшению, устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Соответствующие дополнения внесены постановлением Кабмина от 25 сентября №1208 в Положение о Министерстве юстиции, а также в Общее положение о юридической службе министерства, другого органа исполнительной власти, утвержденное постановлением правительства от 26 ноября 2008 года №1040.

В Общем положении предусмотрели, что Минюст обеспечивает координацию деятельности юридических служб министерств, других центральных органов исполнительной власти по вопросам правовой работы, проверяет состояние такой работы, подает предложения по ее улучшению, устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Министерства, другие центральные органы исполнительной власти обеспечивают представление Минюсту в установленные им сроки информации о наличии в их структуре юридической службы, ее виде, составе сотрудников, их профессиональном и образовательном уровне.

Следует заметить, что центральными органами исполнительной власти (ЦОИВ) являются также Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В структуре НАБУ работает отдел юридического обеспечения и представительства в судах, а в БЭБ – юридический департамент.

Автор: Наталя Мамченко

