Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

08:00, 30 вересня 2025
Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.
Уряд вирішив покласти на Міністерство юстиції додаткові повноваження і передбачив, що відтепер воно здійснює координацію діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань правової роботи.

Також Мін’юст буде перевіряти стан такої роботи, подавати пропозиції щодо її покращення, усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

Відповідні доповнення внесені постановою Кабміну від 25 вересня №1208 до Положення про Міністерство юстиції, а також до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, затверджене постановою уряду від 26 листопада 2008 року №1040.

У Загальному положенні передбачили, що Мін’юст забезпечує координацію діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань правової роботи, перевіряє стан такої роботи, подає пропозиції щодо її покращення, усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади забезпечують подання Мін’юсту в установлені ним строки інформації про наявність у їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень.

Слід зауважити, що центральними органами виконавчої влади є також Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У структурі НАБУ працює відділ юридичного забезпечення та представництва в судах, а у БЕБ – юридичний департамент.

Автор: Наталя Мамченко

