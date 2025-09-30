Практика судов
Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

11:53, 30 сентября 2025
Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.
В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили, что процедура регулярного оценивания судей будет проходить раз в три года. 

Однако, как сообщил 26 сентября во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики председатель ВККС Андрей Пасечник, дата начала процедуры регулярного оценивания судей пока что не определена.

«Возможно, это будет 2026 или 2027 годы», – рассказал народным депутатам Андрей Пасечник

По словам председателя ВККС, на начальном этапе планируется определить «пилотные» суды или привлечь к процедуре регулярного оценивания судей-добровольцев.

«Мы посмотрим, как эта процедура будет работать. Мы хотим получить «обратную связь» от судов и судей», – добавил председатель ВККС.

Напомним, что 29 сентября 2025 года ВККС утвердила «Порядок регулярного оценивания судей», который, в частности, предусматривает оценивание судей коллегами-судьями, представителями общественных организаций и т. д. Результаты регулярного оценивания судей могут влиять на решение карьерных вопросов судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

