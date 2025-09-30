Практика судів
Регулярне оцінювання суддів випробують на суддях-добровольцях – ВККС

11:53, 30 вересня 2025
Початок регулярного оцінювання суддів – 2026 або 2027 роки.
Регулярне оцінювання суддів випробують на суддях-добровольцях – ВККС
Джерело фото: Судова влада
У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що процедура регулярного оцінювання суддів відбуватиметься раз на три роки.

Однак як повідомив 26 вересня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики голова ВККС Андрій Пасічник, дата початку процедури регулярного оцінювання суддів поки що не визначена.

«Можливо це буде 2026 або 2027 рік», – розповів народним депутатам Андрій Пасічник.

За словами голови ВККС, на початковому етапі планується визначити «пілотні» суди або залучити до процедури регулярного оцінювання суддів-добровольців.

«Ми подивимося, як ця процедура буде працювати. Ми хочемо отримати «зворотній зв'язок» від судів та суддів», – додав голова ВККС.

Нагадаємо, що 29 вересня 2025 року ВККС затвердила «Порядок регулярного оцінювання суддів», яке, зокрема, передбачає оцінювання суддів колегами-суддями, представниками громадських організацій тощо. Результати регулярного оцінювання суддів можуть впливати на вирішення кар’єрних питань суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

