Собеседования с кандидатами на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады состоятся 3 октября

14:42, 30 сентября 2025
Комитет Верховной Рады по правовой политике все же решил провести собеседования с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда.
Источник фото: Facebook-страница народного депутата Максима Дирдина
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики назначил на 3 октября 2025 года проведение собеседований с 4 кандидатами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Напомним, что конкурс на две вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады был объявлен еще 22 мая 2024 года.

Конкурс проходил одновременно с конкурсом на должности судей КСУ по квоте Президента.

18 февраля 2025 года Совещательная группа экспертов определила 6 победителей конкурса по квоте парламента.

Однако дальше был длительный конфликт между Комитетом и СГЭ – народные депутаты обратили внимание на неодинаковые подходы СГЭ во время конкурсных процедур. Народные депутаты захотели лично встретиться с членами Совещательной группы экспертов и узнать, как в СГЭ определили победителей конкурса. В СГЭ, однако, сообщили, что встреча с народными депутатами возможна только после назначения судей КСУ и вообще подобные встречи СГЭ с субъектами назначения судей КСУ не предусмотрены действующим законодательством.

При этом в течение 2025 года два победителя конкурса по квоте ВРУ были назначены на должности судей КСУ по квоте Президента, поскольку они участвовали в обоих конкурсах одновременно и были признаны СГЭ победителями конкурсов по квоте двух субъектов формирования КСУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

