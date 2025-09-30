Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Джерело фото: Facebook-сторінка народного депутата Максима Дирдіна

Комітет Верховної Ради з питань правової політики призначив на 3 жовтня 2025 року проведення співбесід з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду України по квоті Верховної Ради.

Нагадаємо, що конкурс на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради був оголошений ще 22 травня 2024 року.

Конкурс відбувався одночасно з конкурсом на посади суддів КСУ по квоті Президента.

18 лютого 2025 року Дорадча група експертів визначила 6 переможців конкурсу по квоті парламенту.

Однак далі був тривалий конфлікт між Комітетом та ДГЕ – народні депутати звернули увагу на неоднакові підходи ДГЕ під час конкурсних процедур. Народні депутати захотіли особисто зустрітися з членами Дорадчої групи експертів та дізнатися, яким чином в ДГЕ визначили переможців конкурсу. В ДГЕ, однак, повідомили, що зустріч з народними депутатами можлива лише після призначення суддів КСУ та й взагалі подібні зустрічі ДГЕ з суб’єктами призначення суддів КСУ не передбачені діючим законодавством.

При цьому протягом 2025 року два переможця конкурсу по квоті ВРУ були призначені на посади суддів КСУ по квоті Президента, оскільки вони брали участь в обох конкурсах одночасно і були визнані ДГЕ переможцями конкурсів по квоті двох суб’єктів формування КСУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

