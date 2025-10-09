Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 14106 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс относительно уточнения требований к документам в делах об усыновлении.

Законопроект предусматривает упрощение процедуры усыновления детей путем унификации и цифровизации требований к документам, подаваемым заявителями.

Сведения о состоянии здоровья лиц, желающих усыновить ребенка, будут браться из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ).

В частности, предусматривается внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс с целью оптимизации и цифровизации процедуры подачи документов в делах об усыновлении.

Предлагается:

• из статьи 311 ГПК исключить требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья в составе пакета документов (указанное заключение и в дальнейшем предусматривается для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами Украины, в связи с тем, что данная категория лиц проходит медицинский осмотр в стране проживания);

• в статье 312 уточнить перечень документов, прилагаемых к заключению органа опеки и попечительства, путем введения нового элемента – заключения, сформированного органом опеки и попечительства на основании сведений, полученных из электронной системы здравоохранения и интегрированных с Единой информационной системой Министерства социальной политики Украины, относительно отсутствия оснований, предусмотренных статьей 212 Семейного кодекса Украины;

• определить в Заключительных и переходных положениях, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через четыре месяца. При этом до завершения срока их действия могут использоваться ранее выданные медицинские заключения.

Автор: Наталя Мамченко

