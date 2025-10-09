Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

10:31, 9 жовтня 2025
З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.
Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14106 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо уточнення вимог до документів у справах про усиновлення.

Законопроект передбачає спрощення процедури усиновлення дітей шляхом уніфікації та цифровізації вимог до документів, що подаються заявниками.

Відомості про стан здоров’я осіб, які виявили бажання усиновити дитину, будуть брати з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Зокрема, передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу з метою оптимізації та цифровізації процедури подання документів у справах про усиновлення.

Пропонується:

•  із статті 311 ЦПК виключити вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я у складі пакета документів (зазначений висновок і надалі передбачається для іноземців та осіб без громадянства, які проживають за межами України, у зв’язку з тим, що дана категорія осіб проходить медичний огляд в країні проживання);

•  у статті 312 уточнити перелік документів, що додаються до висновку органу опіки та піклування, шляхом запровадження нового елементу - висновку, сформованого органом опіки та піклування на підставі відомостей, отриманих з електронної системи охорони здоров’я та інтегрованих з Єдиною інформаційною системою Міністерства соціальної політики України, щодо відсутності підстав, передбачених статтею 212 Сімейного кодексу України;

•  визначити у Прикінцевих та перехідних положеннях, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці. При цьому до завершення строку їх дії можуть використовуватися раніше видані медичні висновки.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

ВККС потрібно додатково 37 млн грн на 2026 рік порівняно з пропозицією, яку дав Мінфін у проекті бюджету

30,4 млн грн потрібно додатково на оплату праці Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області