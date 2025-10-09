Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 14106 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо уточнення вимог до документів у справах про усиновлення.

Законопроект передбачає спрощення процедури усиновлення дітей шляхом уніфікації та цифровізації вимог до документів, що подаються заявниками.

Відомості про стан здоров’я осіб, які виявили бажання усиновити дитину, будуть брати з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Зокрема, передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу з метою оптимізації та цифровізації процедури подання документів у справах про усиновлення.

Пропонується:

• із статті 311 ЦПК виключити вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я у складі пакета документів (зазначений висновок і надалі передбачається для іноземців та осіб без громадянства, які проживають за межами України, у зв’язку з тим, що дана категорія осіб проходить медичний огляд в країні проживання);

• у статті 312 уточнити перелік документів, що додаються до висновку органу опіки та піклування, шляхом запровадження нового елементу - висновку, сформованого органом опіки та піклування на підставі відомостей, отриманих з електронної системи охорони здоров’я та інтегрованих з Єдиною інформаційною системою Міністерства соціальної політики України, щодо відсутності підстав, передбачених статтею 212 Сімейного кодексу України;

• визначити у Прикінцевих та перехідних положеннях, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці. При цьому до завершення строку їх дії можуть використовуватися раніше видані медичні висновки.

Автор: Наталя Мамченко

