Одновременное утверждение стороной защиты о том, что лицо не получало взятки, и о том, что имела место провокация, являются взаимоисключающими – Верховный Суд

11:18, 10 октября 2025
Верховный Суд указал, что если сторона защиты утверждает, что имеет место провокация преступления, то выдвижение этой версии предполагает признание факта получения лицом неправомерной выгоды.
Одновременное утверждение стороной защиты о том, что лицо не получало неправомерной выгоды, и о том, что имела место провокация со стороны правоохранительных органов, являются взаимоисключающими. На это указал в своем постановлении Кассационный уголовный суд Верховного Суда от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что о провокации преступления свидетельствует тот факт, что к лицу свидетели обратились в сентябре 2019 года, а с заявлением о совершении преступления только в ноябре.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС обратил внимание на то, что версии относительно происхождения денежных средств у осужденного являются взаимоисключающими.

Так, защита утверждает, что средства передавались за правовую помощь, которую оказывал осужденный, работая в адвокатском бюро, и свидетеля он воспринимал как клиента. Далее говорится о том, что это были средства на приобретение земли в Литве. Также защита утверждает о том, что имела место провокация преступления.

Суд в очередной раз обращает внимание на то, что если сторона защиты утверждает, что имеет место провокация преступления, то выдвижение этой версии предполагает признание факта получения лицом неправомерной выгоды. То есть речь идет о ситуации, когда действительно имело место событие получения неправомерной выгоды и защита этого факта не оспаривает, однако такое событие было спровоцировано правоохранительными органами.

Одновременное утверждение стороной защиты о том, что лицо не получало неправомерной выгоды и о том, что имела место провокация со стороны правоохранительных органов, являются взаимоисключающими.

О провокации преступления может идти речь тогда, когда правоохранительные органы искусственно создали ситуацию с целью побудить лицо к совершению преступления. Однако если правоохранительные органы лишь присоединились к фиксации и расследованию на определенном этапе развития событий, в частности после подачи лицом заявления о совершении преступления, то это свидетельствует об их пассивной роли, которая проявилась лишь в надлежащей фиксации совершаемого уголовного правонарушения. В контексте практики ЕСПЧ сам по себе факт передачи незаконного материального вознаграждения с ведома и под контролем правоохранительных органов не свидетельствует о провокации совершения преступления, а направлен на документирование преступной деятельности.

Как следует из материалов уголовного производства, детективы НАБУ лишь присоединились к фиксации противоправной деятельности осужденного после внесения сведений в ЕРДР.

При этом судом первой инстанции была выяснена действительность существования уголовного производства в отношении строительной фирмы, о чем сообщил свидетель, который его и расследовал. Участники противоправной деятельности, а именно – осужденный и лицо, убедили свидетеля не просто в наличии дружеских отношений осужденного с директором ГБР, но и в возможности повлиять на последнего с целью закрытия уголовного производства. Это подтверждают зафиксированные на НСРД сведения.

Разрыв во времени между беседами фигурантов в этом производстве и передачей неправомерной выгоды никоим образом не свидетельствует о провокации преступления. Так же не может свидетельствовать о провокации тот факт, что сведения в ЕРДР были внесены быстро, поскольку по правилам УПК они должны вноситься в день подачи заявления о совершении уголовного правонарушения. Следовательно, коллегия судей КУС отклоняет доводы стороны защиты о провокации совершения преступления.

Автор: Наталя Мамченко

