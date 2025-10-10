Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству 10 октября, комментируя инициативу ограничения уровня заработных плат чиновников 80 тысячами грн, заявила, что специалисты высокого уровня должны получать достойную заработную плату.

«Вопрос по поводу ограничения заработных плат. Мне кажется, что если мы хотим, чтобы у нас были специалисты высокого уровня, которые будут работать на государство, они должны получать достойную заработную плату. Размер зависит от того, какой это орган, какое это государственное предприятие», — отметила премьер-министр.

Как ранее стало известно «Судебно-юридической газете», анонсированная председателем налогового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым поправка к законопроекту о Государственном бюджете на 2026 год об ограничении зарплат чиновников суммой в 80 тысяч грн в месяц будет касаться не только государственных служащих, но и судей всех инстанций, членов Высшего совета правосудия, ВККС, прокуроров и т.д. По словам Гетманцева, ограничение не будет распространяться только на тех должностных лиц, которые участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Поправку в бюджет он подал вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Эта поправка объясняется тем, что «на время войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено».

Следует отметить, что эта дискуссия может приобрести новую актуальность ввиду того, что Еврокомиссия недавно разрешила использование средств европейской помощи на денежное обеспечение военнослужащих. Ранее, как известно, за счет средств помощи партнеров можно было финансировать зарплаты должностных лиц, но зарплаты военных – нет. Теперь это «табу» снято.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее судья ВАКС Маркиян Галабала заявил, что «предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или работник СБУ».

«Я уже не говорю о служителях правопорядка, которые на основании фейковых командировок будут кататься на территории, на которых ведутся боевые действия, для оформления соответствующего статуса. Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал», – написал Маркиян Галабала в соцсетях, комментируя новость «Судебно-юридической газеты».

В свою очередь, судья Апелляционной палаты ВАКС Николай Глотов указал, что «это не только о построении полицейского государства, но и о дешевом популизме, который не имеет ничего общего с экономией государственных ресурсов».

Автор: Наталя Мамченко

