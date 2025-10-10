Практика судів
Якщо ми хочемо фахівців високого рівня у держсекторі, у них має бути гідна зарплата – Юлія Свириденко про ідею обмежити зарплати посадовців 80 тисячами грн

11:43, 10 жовтня 2025
Юлія Свириденко, коментуючи пропозицію обмежити зарплати посадовцям 80 тисячами грн, пояснила, що гідні зарплати у держсекторі потрібні для підтримки фахового рівня.
Якщо ми хочемо фахівців високого рівня у держсекторі, у них має бути гідна зарплата – Юлія Свириденко про ідею обмежити зарплати посадовців 80 тисячами грн
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час години запитань до уряду 10 жовтня, коментуючи ініціативу обмеження рівня заробітних плат чиновників 80 тисячами грн, заявила, що фахівці високого рівня мають отримувати гідну заробітну плату.

«Запитання щодо обмеження заробітних плат. Мені здається, що якщо ми хочемо, щоб у нас були фахівці високого рівня, які будуть працювати на державу, вони мають отримувати гідну заробітну плату. Розмір залежить від того, який це орган, яке це державне підприємство», - зауважила прем’єр-міністр.

Як раніше стало відомо «Судово-юридичній газеті», анонсована головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим поправка до законопроекту про Державний бюджет на 2026 рік про обмеження зарплат чиновників сумою у 80 тисяч грн на місяць буде стосуватися не лише державних службовців, але й суддів всіх інстанцій, членів Вищої ради правосуддя, ВККС, прокурорів тощо. За словами Гетманцева, обмеження не поширюватиметься лише на тих посадовців, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Поправку до бюджету він подав разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Пояснюється ця поправка тим, що «на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений».

Слід відмітити, що ця дискусія може набути нової актуальності з огляду на те, що Єврокомісія нещодавно дозволила використання коштів європейської допомоги на грошове забезпечення військовослужбовців. Раніше, як відомо, за рахунок коштів допомоги партнерів можна було фінансувати зарплати посадовців, але зарплати військових – ні. Тепер це «табу» знято.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше суддя ВАКС Маркіян Галабала заявив, що «пропозиція обмежити 80 тисячами грн суддівську винагороду призведе до того, що судді в окремих регіонах отримуватимуть меншу зарплату, ніж поліцейський або працівник СБУ».

«Я вже не кажу про служителів правопорядку, які на підставі фейкових відряджень кататимуться до територій, на яких ведуться бойові дії, для оформлення відповідного статусу. Мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав» – написав Маркіян Галабала у соцмережах, коментуючи новину «Судово-юридичної газети».

В свою чергу, суддя Апеляційної палати ВАКС Микола Глотов вказав, що «це не лише про побудову поліцейської держави, а й про дешевий популізм, який не має нічого спільного з економією державних ресурсів».

Автор: Наталя Мамченко

