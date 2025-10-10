Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Правительство опубликовало постановление о Ядерном страховом пуле от 8 октября 2025 г. №1276.

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, которые в установленном порядке получили лицензию по классу страхования 13, определенному статьей 4 Закона «О страховании», включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента в пределах этого класса страхования.

Пул является юридическим лицом, которое образуется и действует в соответствии с этим Положением и другими актами законодательства, учредительным договором и уставом, утверждаемыми общим собранием.

Пул — неприбыльная организация, которая содержится исключительно за счет взносов его членов и не осуществляет предпринимательской деятельности.

Государство не несет ответственности по обязательствам Пула, а Пул не отвечает по обязательствам государства.

Пул образуется на неопределенный срок. Прекращение деятельности Пула осуществляется в соответствии с законодательством и уставом Пула.

Уставный капитал Пула не формируется.

Пул может создавать фонды, общее количество, целевое назначение, порядок формирования, наполнения и расходования которых определяются общим собранием членов Пула в соответствии с законодательством.

Как пояснила министр энергетики Светлана Гринчук, утверждение положения о Ядерном страховом пуле является важным шагом к усилению финансовых механизмов ядерной безопасности.

«Это не только выполнение требований законодательства, но и четкий сигнал нашим международным партнерам: Украина ответственно относится к вопросам безопасности, защиты людей и окружающей среды в сфере использования ядерной энергии. Механизм пула позволяет консолидировать финансовые ресурсы страховщиков и обеспечить реальное покрытие возможных убытков. Это важный элемент энергетической безопасности государства», – добавила министр.

Отметим, что 1 января 2024 года вступил в силу новый Закон «О страховании», которым предусмотрена обязательность страхования гражданской ответственности операторов ядерных установок. Согласно ему, страховщики, осуществляющие страхование ответственности оператора, должны иметь лицензию на соответствующий класс страхования и быть членами ядерного страхового пула.

Цель и основные задачи

Целью деятельности Пула является координация деятельности его членов, связанной с проведением страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, и обеспечение финансовой надежности такого страхования.

Пул также может координировать другие виды страховой деятельности своих членов в сфере использования ядерной энергии.

Основными задачами Пула являются:

организация страхования (сострахования) рисков на принципах солидарной ответственности членов Пула;

организация перестрахования для обеспечения выполнения членами Пула своих обязательств по договорам страхования (сострахования) в части, превышающей финансовые возможности членов Пула по страховому покрытию рисков;

координация деятельности членов Пула, связанной с принятием в перестрахование от ядерных страховых пулов-нерезидентов ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, и страхования/перестрахования других рисков (ущерба имуществу и поломки механизмов, перерыва производства, ответственности должностных лиц органов управления, ответственности перевозчика ядерных материалов и т. п.) во время строительства, эксплуатации и снятия с эксплуатации ядерных установок при наличии у членов Пула, участвующих в таком страховании/перестраховании, соответствующих лицензий по классам страхования, определенным Законом «О страховании»;

внедрение единых для всех членов Пула стандартов, политик, положений, правил, методик, регламентов, образцов договоров страхования и перестрахования, других документов, направленных на защиту прав страховщиков членов Пула с целью предотвращения нарушений и злоупотреблений страховщиками и/или невыполнения ими своих обязанностей перед Пулом и/или страхователями и/или перестраховщиками и/или перестрахователями;

участие в разработке проектов актов законодательства, способствующих достижению цели деятельности Пула;

обеспечение представительства Пула и его членов на территории Украины и за ее пределами, в отношениях с Национальным банком, органами государственной власти, страхователями, страховщиками, перестраховщиками, перестрахователями, объединениями страховщиков и общественными объединениями, защита интересов членов Пула;

установление и поддержание связей с иностранными специалистами в сфере страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, координация взаимоотношений с ядерными страховыми пулами иностранных государств;

анализ и обобщение опыта страхования в сфере использования ядерной энергии;

содействие проведению экспертизы безопасности ядерных установок и размера ядерного ущерба;

организация научного и методологического сопровождения деятельности Пула и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

