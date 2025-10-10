Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

16:23, 10 октября 2025
Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство опубликовало постановление о Ядерном страховом пуле от 8 октября 2025 г. №1276.

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, которые в установленном порядке получили лицензию по классу страхования 13, определенному статьей 4 Закона «О страховании», включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента в пределах этого класса страхования.

Пул является юридическим лицом, которое образуется и действует в соответствии с этим Положением и другими актами законодательства, учредительным договором и уставом, утверждаемыми общим собранием.

Пул — неприбыльная организация, которая содержится исключительно за счет взносов его членов и не осуществляет предпринимательской деятельности.

Государство не несет ответственности по обязательствам Пула, а Пул не отвечает по обязательствам государства.

Пул образуется на неопределенный срок. Прекращение деятельности Пула осуществляется в соответствии с законодательством и уставом Пула.

Уставный капитал Пула не формируется.

Пул может создавать фонды, общее количество, целевое назначение, порядок формирования, наполнения и расходования которых определяются общим собранием членов Пула в соответствии с законодательством.

Как пояснила министр энергетики Светлана Гринчук, утверждение положения о Ядерном страховом пуле является важным шагом к усилению финансовых механизмов ядерной безопасности.

«Это не только выполнение требований законодательства, но и четкий сигнал нашим международным партнерам: Украина ответственно относится к вопросам безопасности, защиты людей и окружающей среды в сфере использования ядерной энергии. Механизм пула позволяет консолидировать финансовые ресурсы страховщиков и обеспечить реальное покрытие возможных убытков. Это важный элемент энергетической безопасности государства», – добавила министр.

Отметим, что 1 января 2024 года вступил в силу новый Закон «О страховании», которым предусмотрена обязательность страхования гражданской ответственности операторов ядерных установок. Согласно ему, страховщики, осуществляющие страхование ответственности оператора, должны иметь лицензию на соответствующий класс страхования и быть членами ядерного страхового пула.

Цель и основные задачи

Целью деятельности Пула является координация деятельности его членов, связанной с проведением страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, и обеспечение финансовой надежности такого страхования.

Пул также может координировать другие виды страховой деятельности своих членов в сфере использования ядерной энергии.

Основными задачами Пула являются:

  • организация страхования (сострахования) рисков на принципах солидарной ответственности членов Пула;
  • организация перестрахования для обеспечения выполнения членами Пула своих обязательств по договорам страхования (сострахования) в части, превышающей финансовые возможности членов Пула по страховому покрытию рисков;
  • координация деятельности членов Пула, связанной с принятием в перестрахование от ядерных страховых пулов-нерезидентов ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, и страхования/перестрахования других рисков (ущерба имуществу и поломки механизмов, перерыва производства, ответственности должностных лиц органов управления, ответственности перевозчика ядерных материалов и т. п.) во время строительства, эксплуатации и снятия с эксплуатации ядерных установок при наличии у членов Пула, участвующих в таком страховании/перестраховании, соответствующих лицензий по классам страхования, определенным Законом «О страховании»;
  • внедрение единых для всех членов Пула стандартов, политик, положений, правил, методик, регламентов, образцов договоров страхования и перестрахования, других документов, направленных на защиту прав страховщиков членов Пула с целью предотвращения нарушений и злоупотреблений страховщиками и/или невыполнения ими своих обязанностей перед Пулом и/или страхователями и/или перестраховщиками и/или перестрахователями;
  • участие в разработке проектов актов законодательства, способствующих достижению цели деятельности Пула;
  • обеспечение представительства Пула и его членов на территории Украины и за ее пределами, в отношениях с Национальным банком, органами государственной власти, страхователями, страховщиками, перестраховщиками, перестрахователями, объединениями страховщиков и общественными объединениями, защита интересов членов Пула;
  • установление и поддержание связей с иностранными специалистами в сфере страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, координация взаимоотношений с ядерными страховыми пулами иностранных государств;
  • анализ и обобщение опыта страхования в сфере использования ядерной энергии;
  • содействие проведению экспертизы безопасности ядерных установок и размера ядерного ущерба;
  • организация научного и методологического сопровождения деятельности Пула и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, получивших лицензию по классу страхования, включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента.

Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики