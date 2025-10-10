Кабмин утвердил положение о ядерном страховом пуле

Правительство опубликовало постановление о Ядерном страховом пуле от 8 октября 2025 г. №1276.
Ядерный страховой пул — это объединение страховщиков-резидентов, которые в установленном порядке получили лицензию по классу страхования 13, определенному статьей 4 Закона «О страховании», включающему риски страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента в пределах этого класса страхования.
Пул является юридическим лицом, которое образуется и действует в соответствии с этим Положением и другими актами законодательства, учредительным договором и уставом, утверждаемыми общим собранием.
Пул — неприбыльная организация, которая содержится исключительно за счет взносов его членов и не осуществляет предпринимательской деятельности.
Государство не несет ответственности по обязательствам Пула, а Пул не отвечает по обязательствам государства.
Пул образуется на неопределенный срок. Прекращение деятельности Пула осуществляется в соответствии с законодательством и уставом Пула.
Уставный капитал Пула не формируется.
Пул может создавать фонды, общее количество, целевое назначение, порядок формирования, наполнения и расходования которых определяются общим собранием членов Пула в соответствии с законодательством.
Как пояснила министр энергетики Светлана Гринчук, утверждение положения о Ядерном страховом пуле является важным шагом к усилению финансовых механизмов ядерной безопасности.
«Это не только выполнение требований законодательства, но и четкий сигнал нашим международным партнерам: Украина ответственно относится к вопросам безопасности, защиты людей и окружающей среды в сфере использования ядерной энергии. Механизм пула позволяет консолидировать финансовые ресурсы страховщиков и обеспечить реальное покрытие возможных убытков. Это важный элемент энергетической безопасности государства», – добавила министр.
Отметим, что 1 января 2024 года вступил в силу новый Закон «О страховании», которым предусмотрена обязательность страхования гражданской ответственности операторов ядерных установок. Согласно ему, страховщики, осуществляющие страхование ответственности оператора, должны иметь лицензию на соответствующий класс страхования и быть членами ядерного страхового пула.
Цель и основные задачи
Целью деятельности Пула является координация деятельности его членов, связанной с проведением страхования ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента, и обеспечение финансовой надежности такого страхования.
Пул также может координировать другие виды страховой деятельности своих членов в сфере использования ядерной энергии.
Основными задачами Пула являются:
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.