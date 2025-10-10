Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Уряд опублікував постанову про Ядерний страховий пул від 8 жовтня 2025 р. № 1276.
Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які в установленому порядку отримали ліцензію за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону «Про страхування», що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту в межах цього класу страхування.
Пул є юридичною особою, яка утворюється і діє відповідно до цього Положення та інших актів законодавства, установчого договору і статуту, що затверджуються загальними зборами.
Пул — неприбуткова організація, яка утримується виключно за рахунок внесків його членів та не провадить підприємницької діяльності.
Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Пулу, а Пул не відповідає за зобов’язаннями держави.
Пул утворюється на невизначений строк. Припинення діяльності Пулу здійснюється відповідно до законодавства та статуту Пулу.
Статутний капітал Пулу не формується.
Пул може створювати фонди, загальна кількість, цільове призначення, порядок формування, наповнення та витрачання яких визначаються загальними зборами членів Пулу відповідно до законодавства.
Як пояснила міністр енергетики Світлана Гринчук, затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки.
«Це не лише виконання вимог законодавства, а й чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам: Україна відповідально ставиться до питань безпеки, захисту людей і довкілля у сфері використання ядерної енергії. Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків. Це важливий елемент енергетичної безпеки держави», – додала міністр.
Зазначимо, що 1 січня 2024 року набрав чинності новий Закон «Про страхування», яким передбачено обов’язковість страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок. Згідно з ним, страховики, що здійснюють страхування відповідальності оператора, повинні мати ліцензію на відповідний клас страхування та бути членами ядерного страхового пулу.
Мета і основні завдання
Метою діяльності Пулу є координація діяльності його членів, пов’язаної з проведенням страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, і забезпечення фінансової надійності такого страхування.
Пул також може координувати інші види страхової діяльності своїх членів у сфері використання ядерної енергії.
Основними завданнями Пулу є:
Автор: Наталя Мамченко
