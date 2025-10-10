Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Уряд опублікував постанову про Ядерний страховий пул від 8 жовтня 2025 р. № 1276.

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які в установленому порядку отримали ліцензію за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону «Про страхування», що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту в межах цього класу страхування.

Пул є юридичною особою, яка утворюється і діє відповідно до цього Положення та інших актів законодавства, установчого договору і статуту, що затверджуються загальними зборами.

Пул — неприбуткова організація, яка утримується виключно за рахунок внесків його членів та не провадить підприємницької діяльності.

Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Пулу, а Пул не відповідає за зобов’язаннями держави.

Пул утворюється на невизначений строк. Припинення діяльності Пулу здійснюється відповідно до законодавства та статуту Пулу.

Статутний капітал Пулу не формується.

Пул може створювати фонди, загальна кількість, цільове призначення, порядок формування, наповнення та витрачання яких визначаються загальними зборами членів Пулу відповідно до законодавства.

Як пояснила міністр енергетики Світлана Гринчук, затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки.

«Це не лише виконання вимог законодавства, а й чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам: Україна відповідально ставиться до питань безпеки, захисту людей і довкілля у сфері використання ядерної енергії. Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків. Це важливий елемент енергетичної безпеки держави», – додала міністр.

Зазначимо, що 1 січня 2024 року набрав чинності новий Закон «Про страхування», яким передбачено обов’язковість страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок. Згідно з ним, страховики, що здійснюють страхування відповідальності оператора, повинні мати ліцензію на відповідний клас страхування та бути членами ядерного страхового пулу.

Мета і основні завдання

Метою діяльності Пулу є координація діяльності його членів, пов’язаної з проведенням страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, і забезпечення фінансової надійності такого страхування.

Пул також може координувати інші види страхової діяльності своїх членів у сфері використання ядерної енергії.

Основними завданнями Пулу є:

організація страхування (співстрахування) ризиків на принципах солідарної відповідальності членів Пулу;

організація перестрахування для забезпечення виконання членами Пулу своїх зобов’язань за договорами страхування (співстрахування) в частині, що перевищує фінансові можливості членів Пулу щодо страхового покриття ризиків;

координація діяльності членів Пулу, пов’язаної з прийняттям у перестрахування від ядерних страхових пулів-нерезидентів відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту та страхування/перестрахування інших ризиків (завдання збитку майну та поломка механізмів, перерви виробництва, відповідальність посадових осіб органів управління, відповідальність перевізника ядерних матеріалів тощо) під час будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок за наявності у членів Пулу, що беруть участь в такому страхуванні/перестрахуванні, відповідних ліцензій за класами страхування, визначеними Законом «Про страхування»;

впровадження єдиних для всіх членів Пулу стандартів, політик, положень, правил, методик, регламентів, зразків договорів страхування та перестрахування, інших документів, спрямованих на захист прав страховиків членів Пулу з метою запобігання порушенням та зловживанням страховиками та/або невиконання ними своїх обов’язків перед Пулом та/або страхувальниками та/або перестраховиками та/або перестрахувальниками;

участь в розробленні проектів актів законодавства, що сприяють досягненню мети діяльності Пулу;

забезпечення представництва Пулу та його членів на території України і за її межами, у відносинах з Національним банком, органами державної влади, страхувальниками, страховиками, перестраховиками, перестрахувальниками, об’єднаннями страховиків і громадськими об’єднаннями, захист інтересів членів Пулу;

установлення та підтримання зв’язків з іноземними фахівцями у сфері страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, координація взаємовідносин з ядерними страховими пулами іноземних держав;

аналіз і узагальнення досвіду страхування у сфері використання ядерної енергії;

сприяння проведенню експертизи безпеки ядерних установок і розміру ядерної шкоди;

організація наукового та методологічного супроводження діяльності Пулу тощо.

Автор: Наталя Мамченко

