В обвинительном акте указано другое количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении – Верховный Суд объяснил, нарушает ли это право на защиту

08:05, 13 октября 2025
Сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении.
Тот факт, что в уведомлении о подозрении лицу были инкриминированы два квалифицирующих признака состава уголовного правонарушения, однако в обвинительном акте – один, свидетельствует о том, что сторона обвинения конкретизировала формулу обвинения и считала, что совокупность собранных ею доказательств в производстве свидетельствует о совершении именно того деяния, о котором говорится в обвинительном акте. Об этом Кассационный уголовный суд Верховного Суда заявил в постановлении от 12 августа 2025 года по делу №941/1790/20.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали прокурора невиновным и оправдали по ч. 3 ст. 368 УК.

Постановлением КУС ВС определение апелляционного суда было отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. По результатам нового рассмотрения апелляционный суд признал виновным и осудил прокурора по ч. 3 ст. 368 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что в обвинительном акте, в отличие от уведомления о подозрении, подзащитному не инкриминировался один квалифицирующий признак, и усматривает в этом нарушение права на защиту.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения приговор апелляционного суда.

КУС указал, что в соответствии с уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК обвиняемый подозревался с двумя квалифицирующими признаками: вымогательство и совершение служебным лицом, занимающим ответственное положение. В дальнейшем в обвинительном акте осужденный обвинялся по ч. 3 ст. 368 УК, а именно – в получении служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды и просьбе предоставить такую выгоду для себя за несовершение таким служебным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, какого-либо действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

Суд обращает внимание на то, что при внесении сведений в ЕРДР квалификация действий лица является предварительной, а сбор органом досудебного расследования полной доказательной базы после проведения следственных (розыскных) или негласных следственных (розыскных) действий позволяет дать уголовно-правовую оценку действиям лица в соответствии с диспозициями закона Украины об уголовной ответственности.

То есть осужденному была инкриминирована ч. 3 ст. 368 УК с квалифицирующим признаком совершения этого деяния «лицом, занимающим ответственное положение», а о вымогательстве неправомерной выгоды речь не шла.

Следовательно, тот факт, что в уведомлении о подозрении лицу были инкриминированы две квалифицирующих признака, однако в обвинительном акте – одна, свидетельствует о том, что сторона обвинения конкретизировала формулу обвинения и считала, что совокупность собранных ею доказательств в производстве свидетельствует о совершении именно того деяния, о котором говорится в обвинительном акте.

Отдельно суд обращает внимание на то, что оба квалифицирующих признака, о которых говорит сторона защиты, обусловливали уголовно-правовую оценку совершенного по одной и той же части статьи уголовного закона. Поэтому довод защиты о том, что сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении, наоборот, свидетельствует о реальной оценке стороной обвинения совокупности доказательств и никоим образом не нарушает права стороны защиты или каких-либо положений уголовно-процессуального закона.

Автор: Наталя Мамченко

