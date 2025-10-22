Верховная Рада поддержала новую редакцию Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук с коллегами предлагает ввести «добронравие» и «снятие корпоративной вуали»

Парламент поддержал новую редакцию первой книги Гражданского кодекса, в которой Руслан Стефанчук предлагает ввести понятия «добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали», а также закрепить презумпцию частных правоотношений.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 14056 о новой редакции книги первой Гражданского кодекса. Инициатором этого и других законопроектов об обновлении (рекодификации) Гражданского кодекса выступил спикер парламента Руслан Стефанчук вместе с коллегами.

Среди прочего, изменениями предлагается установить, что сведения о государственной регистрации юридических лиц оборонно-промышленного комплекса не будут подлежать обнародованию в реестрах. Соответствующую постоянную норму – не только на время военного положения – а постоянно – предлагается установить в новой редакции Гражданского кодекса.

Ранее сам спикер охарактеризовал это обновление как «супермаркет правовых возможностей».

Законопроект вносит изменения в общие принципы и источники частного права, перечень субъектов и объектов частных правоотношений, нормы о договорах и других сделках, представительстве, а также сроки и исковую давность.

Как отметили в комитете, законопроект предусматривает презумпцию частных правоотношений: правоотношения считаются частными, если их публичный характер не определен законом и не вытекает из сути самих правоотношений.

Предусматривается введение более гибких правил идентификации личности: наряду с традиционным именем допускается использование псевдонима или профессионального имени, инициалов или специального цифрового кода.

Законопроектом предлагается «переосмыслить статус ребенка»: ребенок сохраняет этот статус в правоотношениях с родителями и после совершеннолетия.

Также предусматривается, что представительство может осуществляться по доверенности и/или на основании договора. Это изменение признает, что сам по себе договор поручения (или другой договор, например, агентский) уже наделяет полномочиями представителя, и для представительства может быть достаточным заключение договора, если стороны того желают.

«Гражданские» и «частные»

Как отметило Главное научно-экспертное управление парламента (ГНЭУ), в части положений проекта гражданские правоотношения фактически отождествляются с частными.

Однако такой подход выглядит дискуссионным, поскольку частное право, как правило, понимается как система правовых норм не только гражданского, но и некоторых других отраслей права и их институтов (например, трудового, земельного и т.д.). В связи с этим, распространение на регулирование указанных правоотношений положений гражданского законодательства создает риски правового хаоса в их регулировании вследствие возможности одновременного применения к регулированию соответствующих общественных правоотношений положений как гражданского, так и отраслевого законодательства.

Право и законодательство

В проекте фактически отождествляются понятия «право» и «законодательство», что, как указали в ГНЭУ, также выглядит дискуссионным, поскольку они, как правило, рассматриваются как разные понятия.

Также в поданный проект, кроме норм гражданского права, включены и несколько норм публичного права.

Например, новая ч. 6 ст. 90 ГК, в которой определяются сведения о государственной регистрации воинских частей, учреждений, организаций и органов военного управления Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, которые не подлежат обнародованию в общедоступных сведениях государственных реестров, в том числе, как открытые данные.

«Правоотношения являются частными, если их публичный характер не определен законом или не вытекает из их содержания»

Определяется, что «правоотношения являются частными, если их публичный характер не определен законом или не вытекает из их содержания. К имущественным правоотношениям публично-правового характера этот Кодекс и другие источники частного права не применяются, если иное не определено законом».

Однако из предлагаемой редакции остается непонятным, какие именно правоотношения следует считать частноправовыми, а какие – публично-правовыми, отметили в ГНЭУ. К тому же, определение предмета одного закона через ссылки на другие законы создает угрозу нестабильности указанного определения из-за внесения изменений в указанные другие законы.

«Добронравие» (boni mores) и «снятие корпоративной вуали»

Использование в проекте понятия «добронравие» (boni mores) без определения его содержания не согласуется с принципом правовой определенности, считают в управлении.

В то же время из ГК исключается положение ч. 4 действующей редакции ст. 13 ГК, согласно которой «при осуществлении гражданских прав лицо должно соблюдать моральные основы общества».

Аналогичное замечание касается также использования в проекте понятия «снятие корпоративной вуали» без его определения. Кроме того, в этой статье непонятно, как именно должно устанавливаться осуществление прямого или опосредованного решающего влияния на деятельность общества, а также, что означает «принцип ограниченной ответственности», которым обязан руководствоваться суд при решении вопроса о «снятии корпоративной вуали».

В проекте указано, что «лицо должно осуществлять свои гражданские права добросовестно и способом, который не противоречит его предыдущим заявлениям или поведению» (venire contra factum proprium).

«Предписание относительно несоответствия предыдущим заявлениям или поведению лица является дискуссионным в концептуальном плане и, по нашему мнению, ограничивает свободу действий физического лица и выглядит как вмешательство в его личную жизнь. В целом, такой принцип применяется к субъектам хозяйствования и другим участникам хозяйственных правоотношений, а не к физическим лицам», отметили в ГНЭУ.

Проект предусматривает, что если осуществление цели учреждения стало невозможным или не согласуется с добронравием (boni mores), то соответствующий орган государственной власти может обратиться в суд с заявлением об определении другой цели учреждения по согласованию с органами управления учреждением. В ГНЭУ ВР обратили внимание, что предложенная формулировка содержит риски, связанные с нечеткостью критериев, потенциальным злоупотреблением дискреционными полномочиями.

Во-первых, добронравие (boni mores) является принципом, основанным на общепризнанных, давно сформированных моральных и этических представлениях общества. Если цель учреждения была законной и согласовывалась с добронравием на момент его создания и регистрации, нелогично предполагать, что эти обычаи со временем могут стать основанием для принудительного изменения цели. Изменение общественных интересов (публичный элемент) является объективным критерием, но ссылка на boni mores (элемент частного права, который существует постоянно) указывает на внутренний конфликт в норме.

Во-вторых, предоставление органу государственной власти права обращаться в суд с заявлением об определении другой цели составляет риск превышения дискреции. Фактически, речь идет о вмешательстве во внутреннюю деятельность учреждения, определяя, чем оно должно заниматься.

Перечень сделок, которые следует совершать только в письменной форме, исключат

Проектом из ГК предлагается исключить нормы, регулирующие устную и письменную формы сделок и перечень сделок, которые следует совершать только в письменной форме. По мнению ГНЭУ, такое исключение несет значительные риски для гражданского оборота и защиты прав участников правоотношений. Кроме этого, оно может привести к значительным проблемам в правоприменении, увеличению правовой неопределенности и судебных споров. Определение требований к форме сделок обеспечивает стабильность гражданских правоотношений и защиту прав граждан. Отсутствие четких требований к форме сделок усложнит доказывание факта их заключения и содержания.

Усыновителей исключат из числа законных представителей

Расширяется круг законных представителей и разрешается им действовать даже тогда, когда лицо имеет право и возможность самостоятельно защищать свои интересы.

Предусматривается, что «в случаях, определенных этим Кодексом, родители как законные представители имеют право обращаться для защиты прав и охраняемых законом интересов своего совершеннолетнего сына, дочери даже в случае, если в соответствии с законом совершеннолетние сын, дочь имеют право самостоятельно обратиться за такой защитой».

Однако предоставление законным представителям права действовать независимо от воли лица, законным представителем которого он является, может привести к конфликту между волей лица и действиями его представителя.

В то же время, предлагается исключить усыновителей из числа законных представителей своих малолетних и несовершеннолетних детей, что, по мнению ГНЭУ, является сомнительным с точки зрения обеспечения гарантий прав детей и семей.

В частности, это создает риск, что усыновители могут быть лишены четко определенного статуса по сравнению с биологическими родителями, как представители своих детей.

Сроки будут считать по-новому

Проект предусматривает, что срок, определенный в неделях, месяцах или годах, начинается с первого часа следующего дня после календарной даты или наступления события, с которым связано его начало, и истекает после окончания последнего часа последнего дня срока, независимо от того, совпадает ли этот день с днем недели или датой начала срока.

Однако, по мнению ГНЭУ, такой подход не позволяет четко определить ни момент начала срока, поскольку непонятно, с какого момента он начинается (с начала первого часа или с его окончания), ни момент его окончания (начало последнего часа или его окончание).

Установлено, что «если в отправленном лицу документе установлен период во времени, в течение которого адресат должен ответить или совершить другие действия, но не указано, когда этот период должен начаться, то, при отсутствии других указаний, срок исчисляется с момента получения документа адресатом».

«Следует отметить, что если отсчет начинать с момента получения документа (не со следующего дня), возникает проблема: в случае доставки документа в государственный орган в 17:58 (за 2 минуты до завершения рабочего дня) фактически на рассмотрение остается на один день меньше, поскольку срок начинает исчисляться сразу», отметили в ГНЭУ.

Также предлагается расширить пределы специальной исковой давности. Согласно проекту специальная исковая давность в один год будет применяться, в частности, к требованиям: мужчины, который считает себя отцом ребенка, рожденного женщиной, которая в момент зачатия или рождения ребенка состояла в браке с другим мужчиной, о признании его отцовства; женщины, родившей ребенка в браке, об оспаривании отцовства своего мужа; женщины, которая считает себя матерью ребенка, о признании материнства в отношении ребенка, матерью которого записана другая женщина.

Предусматривается установление 30-летнего срока исковой давности для требований о возмещении вреда, причиненного заказчику противоправными действиями подрядчика по договору подряда на капитальное строительство, которые привели к разрушениям или авариям.

Предлагается определить разный момент начала течения исковой давности.

Так, течение общей исковой давности начинается с момента завершения календарного года, в котором лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права и/или охраняемого законом интереса и о лице, которое его нарушило. В то же время течение специальной исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права и/или охраняемого законом интереса и о лице, которое его нарушило, если иное не определено законом.

«По нашему мнению, такое нововведение является достаточно сомнительным, поскольку использование формулировки «с момента завершения календарного года» не является общепринятым и понятным для правоприменения и может толковаться как фактически продлевающее исковую давность на год в некоторых случаях. Отметим также, что разные подходы для общей и специальной исковой давности создают ситуации, когда для схожих по содержанию требований начало течения будет исчисляться по-разному», отметили в экспертном управлении.

Автор: Наталя Мамченко

