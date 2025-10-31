Большая Палата Верховного Суда разъяснила, как применять доктрину per incuriam

Большая Палата Верховного Суда впервые четко определила механизм квалификации выводов судов как per incuriam – сделанными по недосмотру (с лат. «per incuriam»), который позволяет игнорировать ошибочные прецеденты без применения формального отступления, если они основаны на отмененных нормах или очевидных юридических ошибках.

В общем праве существует термин per incuriam (с лат. «по недосмотру»), который обозначает выводы, не имеющие прецедентного веса, потому что они были сделаны без учета некоторых положений закона или обязательных прецедентов, несовместимых с данным выводом, вследствие чего часть решения является очевидно ошибочной.

Верховный Суд в своей практике уже разграничил случаи, в которых возможен отступ от вывода о применении нормы права, и случаи, когда определённый вывод может быть квалифицирован как сделанный per incuriam.

Большая Палата Верховного Суда в деле № 907/882/22 напоминает, что она неоднократно подчеркивала: необходимость отступления от вывода относительно применения нормы (норм) права возникает по определённым объективным причинам, которые должны быть чётко обозначены и аргументированы.

Кроме того, отступление от правовой позиции должно иметь только веские основания и реальную причину: суд не должен отступать от предыдущих решений без серьёзного повода, а целью такого отступления может быть исправление только тех противоречий (ошибок), которые имеют фундаментальное значение для судебной системы.

В решении от 18.01.2001 по делу «Чепмен против Соединённого Королевства» (Chapman v. the United Kingdom, жалоба № 27238/95, пункт 70) Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, далее — Суд) также отметил, что в интересах правовой определенности, предсказуемости и равенства перед законом он не должен отступать от своих прежних решений без достаточных оснований.

Поскольку Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее — Конвенция) представляет собой прежде всего систему защиты прав человека, ЕСПЧ обязан учитывать изменения условий в государстве-ответчике и в других странах-участницах и реагировать, в частности, на достигнутый между ними консенсус как на стандарт, к которому следует стремиться.

Суд признает, что действительно могут существовать убедительные причины для пересмотра толкования законодательства, которым он руководствуется; сам Суд, применяя динамический и эволюционный подход к толкованию Конвенции, при необходимости может отходить от своих прежних интерпретаций, обеспечивая тем самым эффективность и актуальность Конвенции (решения по делам Vilho Eskelinen and Others v. Finland, жалоба № 63235/00, пункт 56, и Scoppola v. Italy, жалоба № 10249/03, пункт 104).

В системах общего права допускается отмена предыдущих прецедентов (overruling of precedent), а также признание, что прецеденту можно не следовать, в частности, если он был вынесен per incuriam — то есть если при его принятии по каким-то причинам не были применены соответствующие нормы закона или обязательные прецеденты, либо они были неправильно истолкованы (выводы, изложенные в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 03.03.2021 по делу № 525/789/17 и определении КАС ВС от 29.06.2021 по делу № 120/1562/21-а, а также аналогичные выводы в пункте 49 постановления Большой Палаты Верховного Суда от 24.04.2024 по делу № 304/1035/20, пункте 279 постановления палаты по корпоративным спорам КГС ВС от 03.02.2025 по делу № 910/8714/18 и постановлениях КАС ВС от 12.09.2024 по делу № 400/14386/23 и от 14.10.2024 по делу № 400/12515/23).

С целью обеспечения единства и стабильности судебной практики причинами для отступления от ранее изложенного вывода могут быть недостатки предыдущего решения или группы решений (их неэффективность, неясность, противоречивость, необоснованность, ошибочность); либо изменение общественного контекста, вследствие чего подход, применённый в этих решениях, очевидно устарел из-за развития общественных отношений или их правового регулирования.

Необходимость отступления от правовых позиций Верховного Суда должна иметь только серьёзные основания и реальное обоснование; суд не должен отходить от предыдущих решений без веской причины, а целью отступления может быть исправление лишь тех противоречий (ошибок), которые имеют фундаментальное значение для правоприменения (в частности, пункты 282, 283 постановления палаты по корпоративным спорам КГС ВС от 03.02.2025 по делу № 910/8714/18).

Таким образом, механизм отступления от предыдущих выводов Верховного Суда (по сути, аналог института overruling of precedent) должен применяться для оправданного изменения практики или исправления только тех ошибок, которые имеют фундаментальное значение для правоприменения.

В то же время, когда речь не идёт о фундаментальной ошибке, а соответствующая правоприменительная практика уже сформирована, но коллегия Верховного Суда сформулировала иной вывод (например, вследствие применения несовместимых норм закона или положений, отсутствовавших в его редакции, на которую суд сослался), палата (объединённая палата или Большая Палата Верховного Суда), рассматривая вопрос об отступлении от такого вывода, может без применения механизма отступления квалифицировать его как высказанный per incuriam и указать в определении о возвращении дела, что данный вывод впредь не подлежит учёту судами (не формирует новую практику).

Это согласуется с частью шестой статьи 303 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, согласно которой Большая Палата Верховного Суда может вернуть дело соответствующей коллегии (палате, объединённой палате) для рассмотрения, если придёт к выводу о нецелесообразности его рассмотрения, в частности, из-за наличия вывода о применении нормы права в аналогичных правоотношениях, изложенного в ранее принятом решении Большой Палаты.

Такой подход также учитывает необходимость соблюдения разумных сроков рассмотрения дела, поскольку позволяет судебным палатам Верховного Суда, при отсутствии серьёзных оснований для применения механизма отступления, вернуть дело на рассмотрение соответствующей коллегии, если вывод Верховного Суда был сделан по очевидному недосмотру и не требует изменения практики правоприменения.

Следует отметить, что описанный подход не является новым и последовательно применяется Большой Палатой Верховного Суда на практике, хотя ранее без чёткой идентификации выводов как сделанных per incuriam, что существенно затрудняло судам и участникам общественных отношений возможность систематизировать практику Верховного Суда и разграничивать случаи, когда действительно формируется противоречивая практика по определённому вопросу права, и случаи, когда вывод был сделан по недосмотру.

Так, Большая Палата Верховного Суда неоднократно, без применения механизма отступления, возвращала для рассмотрения соответствующим коллегиям кассационных судов дела, переданные для отступления от выводов коллегий, которые противоречили более ранним выводам Большой Палаты Верховного Суда, указывая на обязательность учёта именно её правовых позиций (определения Большой Палаты Верховного Суда от 13.09.2023 по делу № 676/192/20, от 02.08.2023 по делу № 904/6760/21 (пункты 41–43) и от 28.09.2023 по делу № Б8/065-12 (пункт 29)).

Автор: Сергей Студенников

