Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Цифровизация судебного процесса меняет не только способы коммуникации, но и реальную ответственность за процессуальное поведение. Решение Верховного Суда по делу кассационной жалобы агрофирмы показывает: почему именно доступность решения в электронном кабинете является моментом, запускающим течение срока на апелляционное обжалование, и почему стороны обязаны регулярно следить за своей делом.

Электронный кабинет как граница обжалования

Выбор между электронным и традиционным форматом участия в процессе сам по себе не освобождает стороны от обязанности соблюдать процессуальные сроки. Именно к такому выводу пришёл Кассационный гражданский суд Верховного Суда, рассматривая дело № 650/851/25 по жалобе агрофирмы на определение Херсонского апелляционного суда. Предметом спора было прекращение действия договора аренды земельного участка и взыскание накопленной задолженности по арендной плате.

В феврале 2025 года истец обратился в местный суд с иском, в котором просил расторгнуть договор аренды земли, заключённый ещё в 2006 году с предыдущим арендатором. Ответчиком была херсонская агрофирма, которая на основании дополнительного соглашения от 2017 года получила права и обязанности по этому договору. Истец утверждал, что новый арендатор систематически нарушал условия договора: не уплачивал арендную плату, вследствие чего образовалась задолженность в размере почти 55 тысяч гривен (54 704,07 грн).

В конце марта 2025 года Великоалександровский районный суд Херсонской области удовлетворил иск: расторг договор аренды и взыскал задолженность с агрофирмы в пользу истца. Не согласившись с таким решением, ответчик 18 июня 2025 года подал апелляционную жалобу и ходатайство о восстановлении срока на обжалование. Агрофирма ссылалась на то, что её представитель не присутствовал при вынесении решения, не получил уведомления в электронном кабинете системы «Электронный Суд». А это, в свою очередь, привело к объективной невозможности своевременного обжалования.

Определением Херсонского апелляционного суда (от 23 июня 2025 года) ходатайство о восстановлении срока было отклонено, апелляционная жалоба оставлена без движения и предоставлен срок на устранение недостатков. В решении суда было указано, что ответчик был достоверно осведомлён о производстве, зарегистрированном в Едином государственном реестре судебных решений, а потому отсутствуют доказательства ненадходжения решения к агрофирме. Следующее определение апелляционной инстанции (от 7 июля 2025 года) стало окончательным отказом в открытии производства, поскольку заявитель не представил новых уважительных оснований для восстановления срока, повторно ссылаясь на ранее отклонённые аргументы.

Ключевой вопрос в этом деле – выяснить, когда именно агрофирма получила информацию о решении суда первой инстанции. Херсонский апелляционный суд установил: решение Великоалександровского районного суда Херсонской области от 26 марта 2025 года было направлено в Единый государственный реестр судебных решений 7 апреля 2025 года, зарегистрировано в системе на следующий день и открыто для доступа в электронном кабинете 9 апреля 2025 года. Именно эта дата, согласно устоявшейся практике Верховного Суда в ряде дел 2021–2023 годов, является моментом, с которого начинается течение 30‑дневного срока на апелляцию. По мнению апелляционной инстанции, важным является именно размещение документа в разделе «Мои дела» электронного кабинета, независимо от того, получил ли пользователь электронное уведомление на e‑mail. Ведь электронное уведомление не является процессуальным действием и не имеет юридического значения для исчисления сроков.

Такой подход основан на логике цифровой трансформации судопроизводства: участник дела, который использует электронные сервисы, принимает на себя и связанные с этим процессуальные обязанности. Верховный Суд прямо указал, что электронный кабинет является официальным и доступным каналом получения информации, а потому его использование накладывает на сторону обязанность самостоятельно контролировать поступление решений и других документов. Это не только техническое удобство, но и полноценный юридический механизм уведомления стороны.

Дисциплина процесса – превыше всего

В июле 2025 года агрофирма обратилась в Верховный Суд с кассационной жалобой, прося отменить определение апелляционной инстанции и возобновить рассмотрение дела. Изучив материалы, Кассационный гражданский суд ВС отметил: хотя право на апелляционное и кассационное обжалование закреплено Конституцией и ЦПК, оно не является абсолютным.

В частности, КЦС ВС подчеркнул ключевые положения ЦПК относительно сроков обжалования: апелляционная жалоба подаётся в течение 30 дней на решение суда и 15 дней — на определение. Если сторона не получила полный текст решения, она имеет право на восстановление пропущенного срока в течение 30 дней с момента получения решения. Однако, согласно практике Верховного Суда, уважительными признаются лишь обстоятельства, которые являются объективно непреодолимыми и не зависят от воли стороны. Таким образом, отсчёт сроков начинается с поступления процессуальных документов в электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд», а не с момента получения информационных уведомлений.

Учитывая тот факт, что агрофирма подала апелляционную жалобу с опозданием (18 июня 2025 года), основания для восстановления срока были признаны неуважительными. Суд подчеркнул обязанность участников судебного процесса добросовестно пользоваться своими правами и своевременно интересоваться производством по делу. При этом КЦС ВС отклонил доводы о том, что агрофирма не обязана проверять Единый государственный реестр судебных решений, поскольку добросовестное пользование процессуальными правами включает регулярный контроль за состоянием дела. Злоупотребление правами и небрежность не могут быть основанием для восстановления срока.

Анализируя кассационную жалобу агрофирмы, Верховный Суд прежде всего очертил пределы собственного пересмотра, подчеркнув, что кассационная инстанция не переоценивает доказательства и не устанавливает новые фактические обстоятельства, а проверяет лишь правильность применения судами норм материального и процессуального права. Исходной позицией стала чёткая указка части второй статьи 389 ЦПК Украины, которая устанавливает исключительный перечень оснований для кассации, и статей 400 и 411 ЦПК, ограничивающих полномочия кассационного суда рамками доводов сторон.

Суд обратил внимание на то, что право на обжалование подлежит процессуальным ограничениям. Такие пределы не противоречат концепции справедливости и логике правовой определённости (что, кстати, подтверждается и практикой ЕСПЧ). Таким образом, ограничения доступа к повторному пересмотру приобретают легитимность, когда они направлены на предотвращение хаоса в судебной системе, а чёткие сроки обжалования являются одним из таких предохранителей.

По результатам рассмотрения жалобы агрофирмы Кассационный гражданский суд ВС оставил её без удовлетворения, а определения апелляционного суда – без изменений, руководствуясь статьями 400, 410, 416 ЦПК Украины. Выводы дела указывают на то, что добросовестное пользование процессуальными правами и регулярная проверка состояния производства являются критически важными для реализации права на обжалование судебных решений. Верховный Суд ещё раз подтвердил: сроки на апелляционное обжалование обязательны, а уважительными признаются лишь объективно непреодолимые обстоятельства, не зависящие от волеизъявления стороны.

