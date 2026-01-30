Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Вопросы кадровой политики, независимости прокуроров и их социальной защиты остаются среди ключевых вызовов для системы прокуратуры, особенно в условиях войны и евроинтеграционных обязательств Украины.

О функциях Совета прокуроров Украины, социальном обеспечении прокуроров и конкурсе в САП «Судебно-юридическая газета» говорила с Главой СПУ Русланом Романовым.

Какие функции возложены на Совет прокуроров Украины и какие ключевые приоритеты его деятельности на 2026 год?

Совет прокуроров Украины является ключевым органом прокурорского самоуправления, который обеспечивает организационное единство функционирования органов прокуратуры в период между всеукраинскими конференциями прокуроров. Его статус, полномочия и порядок деятельности определены Законом Украины «О прокуратуре» и Положением о Совете прокуроров Украины.

Как высший орган самоуправления прокуроров, Совет прокуроров Украины играет важную роль в кадровых, организационных и гарантийных вопросах деятельности органов прокуратуры.

Одной из основных функций Совета прокуроров Украины является участие в формировании руководящего состава органов прокуратуры. В частности, Совет вносит Генеральному прокурору рекомендации относительно назначения прокуроров на административные должности, а именно:

первого заместителя и заместителей Генерального прокурора;

руководителя областной прокуратуры, его первого заместителя и заместителей;

руководителя окружной прокуратуры.

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства, Совет прокуроров Украины предоставляет Генеральному прокурору предложения относительно трех кандидатов в состав Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должности руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в частности заместителя Генерального прокурора — руководителя САП, его первого заместителя и заместителя.

Важным направлением деятельности Совета прокуроров Украины является обеспечение независимости прокуроров. Совет рассматривает обращения прокуроров и другие сообщения о вмешательстве или угрозах их независимости и по результатам рассмотрения принимает соответствующие меры реагирования.

Также к компетенции Совета относится рассмотрение вопросов правовой и социальной защиты прокуроров и членов их семей. По результатам рассмотрения таких вопросов Совет принимает соответствующие решения, направленные на обеспечение надлежащих условий службы и защиты работников прокуратуры.

Среди ключевых приоритетов деятельности Совета прокуроров Украины в 2026 году — организация и внедрение мероприятий, направленных на:

усиление гарантий независимости прокуроров;

совершенствование организационного обеспечения деятельности органов прокуратуры;

повышение уровня правовой защиты прокуроров;

обеспечение надлежащей социальной защиты прокуроров и членов их семей.

Какие меры принимались Советом прокуроров Украины в отношении гарантий социального обеспечения прокуроров и членов их семей?

С целью защиты независимости прокуроров и обеспечения им и их семьям надлежащей социальной защиты Совет прокуроров Украины неоднократно обращался к органам государственной власти и международным партнерам.

В частности, Совет направлял в Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и по вопросам правоохранительной деятельности, Министерство юстиции Украины предложения с просьбой содействовать устранению дискриминационных условий в отношении прокуроров путем внесения изменений в законодательство, в частности в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Эти предложения касались возможности зачисления стажа работы на должностях прокуроров при определении требований, установленных для кандидатов на должности судей Высшего административного суда, Специализированного окружного административного суда, Специализированного апелляционного административного суда и апелляционных судов.

Также Совет прокуроров Украины обращался к представительствам учреждений — международных партнеров, которые принимали участие в заседании всеукраинской конференции прокуроров 27.08.2024, с просьбой принять меры по устранению дискриминации прокуроров по профессиональному признаку в контексте европейских стандартов отбора судей.

Какие меры предпринимаются Советом прокуроров Украины и каков механизм защиты независимости прокуроров?

Советом прокуроров систематически принимаются меры по недопущению ограничения конституционных прав и ухудшения социального обеспечения как ветеранов органов прокуратуры, так и действующих прокуроров.

Например, Совет прокуроров обращался в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой отклонить проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий работников (служащих)», поскольку он по своему содержанию является дискриминационным и нарушает независимость прокуроров.

Другой пример: Советом прокуроров был рассмотрен вопрос угрозы независимости прокуроров в связи с внесением проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры» от 02.12.2024 № 12278. Законопроект, помимо прочего, не соответствует взятым Украиной обязательствам по обеспечению независимости прокуроров в соответствии со стандартами Европейского Союза. По результатам рассмотрения вопроса Советом прокуроров было направлено письмо в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой инициировать отклонение Комитетом данного законопроекта.

Если говорить о социальном обеспечении, то Совет прокуроров принял меры по защите прав прокуроров при подготовке бюджетной декларации на 2025–2027 годы, утвержденной постановлением КМУ. Согласно ей без изменений оставался установленный с 1 января 2021 года устаревший размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, а именно 1600 гривен.

После многочисленных обращений прокуроров о угрозе их независимости был осуществлен системный анализ норм Бюджетной декларации, по результатам которого Совет прокуроров Украины направил письмо Премьер-министру Украины с просьбой поручить Министерству финансов Украины при подготовке проекта Закона Украины «О Государственном бюджете на 2025 год» предусмотреть прожиточный минимум для определения базового должностного оклада прокурора окружной прокуратуры на уровне прожиточного минимума, установленного для определения базового размера должностного оклада судьи, а также предусмотреть Офису Генерального прокурора дополнительные средства на указанные цели.

К нашим предложениям прислушались, и в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете на 2025 год» прожиточный минимум для прокуроров был увеличен до 2102 гривен.

В октябре 2024 года председатель Совета прокуроров Украины выступил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета с защитой данного показателя для прокуроров. Комитет тогда поддержал наши предложения и принял положительное решение.

К сожалению, при рассмотрении бюджета в Верховной Раде была поддержана противоположная инициатива и принята поправка, которая отменила увеличение размера прожиточного минимума для прокуроров.

В результате, лишь в августе 2025 года благодаря активной работе Совета прокуроров совместно с Офисом Генерального прокурора прожиточный минимум для прокуроров был увеличен до 2102 гривен.

При этом в Отчете Европейской Комиссии по Украине в рамках Пакета расширения, опубликованном 4 ноября 2025 года, отмечено, что заработные платы прокуроров остаются ниже, чем у судей, даже несмотря на то, что прожиточный минимум, используемый для расчета заработной платы прокуроров, был повышен с 1 августа 2025 года.

Если говорить о гарантиях для прокуроров, осуществляющих полномочия в районах ведения военных (боевых) действий, то Офисом Генерального прокурора был разработан и направлен в Верховную Раду Украины соответствующий проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре» относительно гарантий для прокуроров, осуществляющих полномочия в уголовных производствах в районах ведения военных (боевых) действий» (реестр № 9380 от 12.06.2023).

Им предлагается внести изменения в статьи 81 и 84 Закона Украины «О прокуратуре» и установить надбавку прокурорам в размере 50 процентов должностного оклада за непосредственное проведение или участие в проведении следственных или иных процессуальных действий в уголовных производствах в районах ведения военных (боевых) действий, а также определить дополнительные меры социального защиты прокурора (в случае гибели (смерти), инвалидности, утраты трудоспособности).

Однако данный законопроект на настоящее время находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

Какие критерии применяет Совет прокуроров при внесении рекомендаций о назначении прокурора на административные должности?

Критерии, по которым Совет прокуроров оценивает кандидатов на административные должности, были закреплены в соответствующем решении Совета прокуроров Украины от 31 октября 2017 года № 36 «Об утверждении критериев оценки прокуроров при решении вопроса о внесении рекомендации о назначении на вакантные административные должности».

При решении вопроса о внесении рекомендации о назначении на административную должность Совет прокуроров Украины учитывает профессиональные и морально-деловые качества кандидата, а также его управленческие и организаторские способности и опыт работы.

Указанные критерии применяются Советом прокуроров Украины при внесении рекомендации Генеральному прокурору о назначении прокурора на административную должность, а именно на должности первого заместителя Генерального прокурора, заместителя Генерального прокурора, руководителя областной прокуратуры, первого заместителя руководителя областной прокуратуры, заместителя руководителя областной прокуратуры; руководителя окружной прокуратуры.

Насколько Совет прокуроров открыт к сотрудничеству с общественностью и медиа?

Совет прокуроров Украины и органы прокуратуры Украины систематически работают над вопросом повышения уровня доверия граждан к институциям.

Совет прокуроров Украины постоянно информирует общественность о своей деятельности на официальном сайте Совета. Все решения, принятые Советом, находятся в свободном доступе и опубликованы на сайте.

Кроме того, председатель Совета прокуроров Украины отчитывается на всеукраинской конференции прокуроров о выполнении Советом прокуроров задач органов прокурорского самоуправления, о состоянии финансирования и организационного обеспечения деятельности прокуратуры.

Председателем Совета прокуроров Украины в 2024 году был представлен отчет перед всеукраинской конференцией прокуроров о выполнении Советом прокуроров задач органов прокурорского самоуправления, состоянии финансирования и организационного обеспечения деятельности прокуратуры.

Какие изменения в законодательстве вы считаете критически необходимыми для прокуратуры?

На сегодняшний день актуальным является внесение изменений в законодательство относительно:

усиления институциональной способности, независимости и эффективности Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, усиления институциональной способности и эффективности Генеральной инспекции как ключевых механизмов гарантирования независимости прокуроров и прокуратуры в целом;

урегулирования в соответствии с европейскими стандартами вопросов материального, социального, пенсионного обеспечения прокуроров аналогично тому, как это предусмотрено для судей, чтобы обеспечить беспристрастное и эффективное осуществление ими своих полномочий.

Насколько прокуратура готова к стандартам ЕС?

Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2024/792 от 29 февраля 2024 года была инициирована программа Ukraine Facility для поддержки усилий Украины в сфере реализации реформ на пути к вступлению в ЕС.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 18.03.2024 № 244-р был утвержден план для Украины по выполнению данной инициативы.

С целью обеспечения комплексного подхода к выполнению Плана, а также мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по вопросам верховенства права, и рекомендаций Группы государств против коррупции (GRECO), приказом Генерального прокурора была создана рабочая группа по вопросам выполнения отдельных международных обязательств (рекомендаций).

В подгруппу по вопросам усиления институциональной способности, независимости и эффективности Совета прокуроров Украины входят работники Офиса Генерального прокурора и члены Совета прокуроров Украины.

В настоящее время указанная подгруппа в пределах своей компетенции продолжает разработку соответствующих изменений в законодательство в рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Каково ваше отношение к ситуации вокруг отбора кандидатов в Конкурсную комиссию для проведения конкурса на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре?

Прежде всего вызывает обеспокоенность то, что отдельные медиаресурсы манипулируют ситуацией вокруг формирования состава Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, навязывая обществу свое субъективное видение. При этом ими полностью игнорируются требования действующего законодательства.

Кроме того, считаю, что это в определенной мере является давлением на Генерального прокурора, который своевременно, в установленный Законом способ, соблюдая процедуру, предусмотренную требованиями Закона Украины «О прокуратуре», определил трех членов Конкурсной комиссии.

А если бы Генеральный прокурор не определил этих кандидатов, можно предположить, что в медиа снова появились бы упреки в несвоевременности или затягивании формирования состава Конкурсной комиссии.

Для полного понимания ситуации начну с самого начала:

Стоит отметить, что процедура отбора в Конкурсную комиссию является абсолютно прозрачной.

Совет прокуроров Украины 27 ноября 2025 года своим решением утвердил Рекомендации по оформлению и подаче документов. Это решение было обнародовано на официальном сайте Совета прокуроров Украины.

В Рекомендациях была подробно изложена информация относительно оформления и подачи документов лицами, изъявившими намерение принять участие в отборе в состав Конкурсной комиссии. В частности, о том, каким требованиям должно соответствовать лицо, кто не может быть членом Конкурсной комиссии, какие именно документы необходимо подать, а также четко установлены сроки подачи документов.

На следующий день, 28 ноября 2025 года, Совет на своем сайте объявил о начале отбора лиц в состав Конкурсной комиссии, которая будет заниматься организацией и проведением конкурса на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В установленный срок в Совет прокуроров подали пакет документов четыре лица, среди которых было три представителя прокурорского сообщества и один адвокат. Другие лица — ни юристы, ни представители общественных объединений — по неизвестным причинам желания принять участие в отборе не изъявили и документы не подали. В связи с этим возникает вопрос: не боятся ли они брать на себя ответственность и при этом декларировать свое имущественное состояние, как это предусмотрено Законом Украины «О предотвращении коррупции».

По результатам рассмотрения поданных документов никаких обстоятельств, которые в соответствии с законом препятствовали бы участию лиц в отборе, установлено не было. Все четыре кандидата были допущены к участию в отборе и прошли соответствующие собеседования.

Рассмотрев полученные документы на заседании Совета прокуроров Украины 9 декабря 2025 года, Совет принял решение о внесении предложений по кандидатам в состав Конкурсной комиссии и предложил Генеральному прокурору назначить в ее состав трех лиц — работников прокуратуры. Соответствующее решение в тот же день было опубликовано на сайте Совета прокуроров Украины.

В дальнейшем, в связи с тем, что от одного из кандидатов в Совет прокуроров Украины поступило заявление об исключении из числа кандидатов в состав Конкурсной комиссии по собственному желанию, Совет прокуроров на заседании 18 декабря 2025 года решил удовлетворить это заявление. Таким образом, Советом прокуроров Украины Генеральному прокурору было предложено назначить в состав Конкурсной комиссии двух лиц. Соответствующее решение также было обнародовано на сайте Совета прокуроров Украины и направлено Генеральному прокурору.

В связи с предложением Советом прокуроров Украины недостаточного количества кандидатов и с целью обеспечения своевременного выполнения требований абзаца 4 части 3 статьи 29-1 Закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор определил адвоката Алексея Шевчука членом Конкурсной комиссии, поскольку он остался единственным кандидатом, который в установленный срок подал свои документы.

Может ли Генеральный прокурор отменить приказ о назначении кандидата Алексея Шевчука?

Здесь я хочу вернуться к вопросу игнорирования действующего законодательства.

Основания досрочного прекращения полномочий членов Конкурсной комиссии четко предусмотрены частью 3 статьи 29-1 Закона Украины «О прокуратуре», а именно:

подача личного заявления о прекращении полномочий члена Конкурсной комиссии;

невозможность участвовать в заседаниях по состоянию здоровья более одного месяца;

внесение Конкурсной комиссией предложения о досрочном прекращении полномочий ее члена в случаях, предусмотренных регламентом Конкурсной комиссии;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

признание его недееспособным или безвестно отсутствующим;

его смерть.

Только при наличии одного из перечисленных оснований для досрочного прекращения полномочий члена Конкурсной комиссии Генеральный прокурор принимает решение о досрочном прекращении его полномочий и определяет другого члена Конкурсной комиссии в порядке, установленном Законом Украины «О прокуратуре». Иного законного способа досрочного прекращения полномочий определенного члена Конкурсной комиссии не существует. Таким образом, отдельные медиа фактически оказывают давление и вмешиваются в независимость Генерального прокурора с целью склонить его к принятию удобных для них, однако незаконных решений. Последствием таких действий может стать обжалование подобных решений Генерального прокурора в суде, что приведет к затягиванию формирования состава Конкурсной комиссии.

Скажу так: легко критиковать со стороны, не вникая в требования законодательства и не понимая всей сути процедуры отбора в состав Конкурсной комиссии.

Кроме того, Конкурсная комиссия является правомочной в случае утверждения ее в полном составе. В настоящее время полный состав комиссии не утвержден, поскольку еще не представлены три кандидата от международных и иностранных организаций, определенных Кабинетом Министров Украины.

Известно ли Совету прокуроров о формировании полного состава Конкурсной комиссии, включая представителей международных организаций, определенных КМУ?

Насколько мне известно, в Офис Генерального прокурора из Кабинета Министров Украины официально не поступали предложения от международных и иностранных организаций относительно делегирования трех кандидатур в состав Конкурсной комиссии.

