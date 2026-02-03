  1. Публикации
Кабмин определил особый порядок закупки критического енергооборудования до конца 2026 года

15:00, 3 февраля 2026
Лимит на увеличение цены единицы товара и новый механизм покупки генераторов без открытых торгов: новые правила публичных закупок.
Фото: УНИАН
Проблемы на энергетическом фронте затрагивают каждого в Украине. Массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, дефицит мощностей и аварийные отключения приводят к постоянным изменениям правил работы рынка электроэнергии. В попытках удержать баланс между защитой потребителей и функционированием энергокомпаний, государство уже сегодня формирует новую практику. Так, например, в очередной раз были откорректированы особенности осуществления публичных закупок на период военного положения, утвержденные постановлением № 1178. Кабинет Министров принял изменения 30 января 2026 г. постановлением № 112.

Фокус изменений на расширении перечня энергооборудования и соцтоваров, которые можно покупать по упрощенным правилам, и усилении требований к раскрытию бенефициаров.

Наиболее ожидаемое и необходимое изменение – разрешение на заключение прямых договоров без проведения открытых торгов на закупку критического оборудования до конца 2026 года. В перечень такого оборудования входят паровые турбины, газопоршневые и когенерационные установки, электрогенераторы, газовые и газотурбинные установки, блочно-модульные котельные, тепловые насосы, паровые и мобильные котлы, дизельные генераторы и их комплектующие для преодоления последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах.

Кроме того, до 1 мая 2026 года для этих товаров отменены требования по минимальной доле товаров украинского происхождения. То есть, импортное высокотехнологичное оборудование сможет попадать на украинские объекты быстрее, без бюрократических задержек. Но Кабмин предостерегает заказчиков, что они не имеют права дискриминировать отечественных производителей в технических спецификациях.

До 1 марта 2026 года предусмотрено послабление и для отдельной, социально чувствительной категории закупок — приобретение портативных зарядных станций ориентировочной емкостью до 2 кВт⋅ч для детей с инвалидностью подгруппы А за средства государственного фонда декарбонизации. Соответствующая норма отсылает к Порядку использования средств фонда, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 761 от 21 июня 2024 года, и фактически формирует специальный правовой режим для осуществления таких закупок.

Отныне каждый отчет о договоре, заключенном без использования электронной системы, должен содержать данные о конечном бенефициаре поставщика: ФИО, страна гражданства, а в случае, когда бенефициар - иностранец с множественным гражданством, - все страны его гражданства, а также полное наименование, местонахождение и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, уровень, степень, долю бенефициарного владения. Юристам компаний стоит быть готовыми предоставлять эти данные.

Кроме того, решена проблема неоднозначной трактовки роста цен: измененная цена за единицу товара не может превышать первоначальную цену договора более чем на 50 %.

Важное изменение для юристов: из текста постановления исключено упоминание о Хозяйственном кодексе Украины, теперь при заключении договора необходимо ссылаться только на Гражданский кодекс.

Те закупки, которые были начаты до 31 января 2026 года, завершаются по старым правилам, а все новые процедуры и отчеты требуют полного соблюдения требований Постановления № 112.

Подводя итоги, отметим, что заказчикам необходимо неукоснительно соблюдать правило отклонения нерезидентов, если он не предоставил информацию о бенефициарах. Необходимо также обновить тендерную документацию, в частности, предусмотреть способ подтверждения бенефициаров, чтобы избежать обжалований. Помните, что при изменении существенных условий договора, цена за единицу товара теперь не может превышать начальную цену более чем на 50%. Это страховка от искусственного роста бюджетов после подписания договора.

Кабинет Министров Украины энергетика публичные закупки генератор цены

