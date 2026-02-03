Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Проблеми на енергетичному фронті зачіпають кожного в Україні. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, дефіцит потужностей та аварійні відключення призводять до постійних змін правил роботи ринку електроенергії. В спробах утримати баланс між захистом споживачів і функціонуванням енергокомпаній, держава вже сьогодні формує нову практику. Так, наприклад, вчергове було відкориговано особливості здійснення публічних закупівель на період воєнного стану, затверджені постановою № 1178. Кабінет Міністрів ухвалив зміни 30 січня 2026 р. постановою № 112.

Фокус змін на розширенні переліку енергообладнання та соцтоварів, які можна купувати за спрощеними правилами, та посилення вимог до розкриття бенефіціарів.

Найбільш очікувана і необхідна зміна – дозвіл на укладання прямих договорів без проведення відкритих торгів на закупівлю критичного обладнання до кінця 2026 року. До переліку такого обладнання входять парові турбіни, газопоршневі і когенераційні установки, електрогенератори, газові і газотурбінні установки, блочно-модульні котельні, теплові насоси, парові і мобільні котли, дизельні генератори та їх комплектуючі для подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах.

Крім того, до 1 травня 2026 року для цих товарів скасовано вимоги щодо мінімальної частки товарів українського походження. Тобто, імпортне високотехнологічне обладнання зможе потрапляти на українські об'єкти швидше, без бюрократичних затримок. Але Кабмін застерігає замовників, що вони не мають права дискримінувати вітчизняних виробників у технічних специфікаціях.

До 1 березня 2026 року передбачено послаблення і для окремої, соціально чутливої категорії закупівель — придбання портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю до 2 кВт⋅год для дітей з інвалідністю підгрупи А за кошти державного фонду декарбонізації. Відповідна норма відсилає до Порядку використання коштів фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 21 червня 2024 року, та фактично формує спеціальний правовий режим для здійснення таких закупівель.

Відтепер кожен звіт про договір, укладений без використання електронної системи, має містити дані про кінцевого бенефіціара постачальника: ПІБ, країна громадянства, а в разі, коли бенефіціар - іноземець з множинним громадянством, - усі країни його громадянства, а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, рівень, ступінь, частку бенефіціарного володіння. Юристам компаній варто бути готовими надавати ці дані.

Крім того, вирішено проблему неоднозначного трактування зростання цін: змінена ціна за одиницю товару не може перевищувати початкову ціну договору більше ніж на 50 %.

Важлива зміна для юристів: із тексту постанови виключено згадку про Господарський кодекс України, тепер при укладенні договору необхідно посилатись лише на Цивільний кодекс.

Ті закупівлі, які були розпочаті до 31 січня 2026 року, завершуються за старими правилами, а всі нові процедури та звіти вимагають повного дотримання вимог Постанови № 112.

Підсумовуючи, зазначимо, що замовникам необхідно неухильно дотримуватись правила відхилення нерезидентів, якщо він не надав інформацію про бенефіціарів. Необхідно також оновити тендерну документацію, зокрема, передбачити спосіб підтвердження бенефіціарів, щоб уникнути оскаржень. Пам'ятайте, що при зміні істотних умов договору ціна за одиницю товару тепер не може перевищувати початкову ціну більше ніж на 50%. Це страховка від штучного збільшення бюджетів після підписання контракту.

