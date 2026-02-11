Рада легализирует право ингнорировать рабочие чаты в выходные дни

Право на информационный покой защитит от увольнения за игнорирование мессенджеров в нерабочее время.

Безумный темп жизни и работы, постоянные видеоконференции, рабочие чаты, meets, дистанционная работа, да еще и во время блэкаута — это уже не временный компромисс в работе, а новая реальность, к которой должен приспосабливаться как бизнес, так и работники. Но когда рабочее место переносится в онлайн, исчезают четкие временные рамки, растет количество сообщений и звонков, а нагрузка становится менее заметной. Существует ли та тонкая грань между работой и личным временем? Должен ли работник быть доступен 24/7, или сообщение в мессенджер по завершении рабочего дня — признак токсичной корпоративной культуры?

Проект нового Гражданского кодекса Украины планирует защитить работников, введя в гражданский оборот новое понятие — право на информационный покой. Новая статья 337 предоставляет возможность не принимать участия в рабочих, служебных, профессиональных или других коммуникациях в нерабочее время, выходные, праздничные дни, во время пребывания в отпуске или вне времени, определенного договором. При этом проект содержит важное уточнение: реализация работником права на информационный покой не может быть основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, ухудшения условий труда, лишения премий или к любым другим негативным последствиям.

Право на покой может быть нарушено только в случае привлечения лица при угрозе национальной безопасности или общественному порядку, необходимости охраны здоровья или предотвращения аварий, риска нанесения вреда жизни других лиц. То есть сразу можно прийти к выводу, что медработников, чрезвычайников, полицейских и вооруженные силы обойдет норма об информационном покое. Кроме того, норму об информационном покое можно не применять в случаях, предусмотренных договором.

Действующее законодательство, в частности Гражданский кодекс, также защищает право на личную жизнь, но отстает в вопросе адаптации к новой цифровой реальности. Статья 301 ГК прямо указывает, что физическое лицо само определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с ней других лиц. Любое разглашение обстоятельств личной жизни без согласия лица (в частности, через рабочие коммуникации в нерабочее время) возможно только при условии наличия признаков правонарушения, подтвержденного судом.

Кроме того, под давлением условий работы еще во времена пандемии в 2021 году Кодекс законов о труде дополнился нормой о дистанционной работе, и теперь содержит такое понятие, как период отключения. Во время периода отключения работник может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с работодателем, и это не считается нарушением условий трудового договора или трудовой дисциплины. Период свободного времени для отдыха (период отключения) определяется в трудовом договоре о дистанционной работе. Однако и эта норма не может применяться к каждому, так как касается только работников, работающих дистанционно.

Статья 337 нового проекта Гражданского кодекса действительно планирует стать на защиту частной жизни работников и зафиксировать тот факт, что рабочее время — это оплачиваемый ресурс, а свободное время должно сопровождаться информационным покоем. Тем не менее, норма, позволяющая игнорировать информационный покой, если привлечение к коммуникациям в нерабочее время предусмотрено в договоре, создает лазейку для работодателей. Рискуем получить массу новых шаблонов с прописанным специфическим условием труда — быть на связи в нерабочее время.

