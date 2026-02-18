Суд сможет освободить плательщика от уплаты алиментов, если доход получателя выше дохода плательщика — новая статья ГК

В проект Гражданского кодекса Украины вводит отдельную статью о возможности освобождения от обязанности содержания.

В проекте нового Гражданского кодекса Украины, который предусматривает масштабную рекодификацию частного права, предлагается новый подход к алиментным обязательствам. В частности, появляется отдельная статья, которая предусматривает освобождение от обязанности содержания или от задолженности по алиментам.

Раннее, «Судебно-юридическая газета» подробно писала о порядке выплаты алиментов в новом Гражданском кодексе Украины, согласно нему, содержание может предоставляться в денежной или натуральной форме по соглашению сторон или по решению суда в доле от дохода плательщика и/или в твердой сумме.

Кроме того, алименты, получаемые в пользу ребенка, являются его собственностью. Родители или другие законные представители, на чье имя выплачиваются алименты, распоряжаются ими исключительно по целевому назначению и в интересах ребенка.

В то же время в новой редакции Гражданского кодекса Украины появляется статья 1623, которая предусматривает освобождение от обязанности предоставлять содержание или от задолженности по алиментам, в частности:

По заявлению плательщика алиментов суд может освободить его от обязанности предоставлять содержание, если доход получателя алиментов превышает доход плательщика и полностью обеспечивает потребности получателя;

Если получатель алиментов перестал получать доход или его доход уменьшился, заинтересованное лицо имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.

Однако предложенная формулировка статьи 1636 не уточняет, о каких получателях алиментов идет речь — о несовершеннолетних детях или совершеннолетних лицах, например, бывшей супруге/бывшем супруге или родителях.

Согласно статье 1623 ГК Украины, круг лиц, между которыми возникают алиментные обязательства, включает:

Ребенок — от родителей;

Супруги — друг от друга;

Совершеннолетний нетрудоспособный или учащийся ребенок — от родителей;

Нетрудоспособные родители — от совершеннолетних детей;

Бабушка, дедушка — от внуков;

Отчим, мачеха — от пасынка, падчерицы;

Другие родственники или лица, проживавшие вместе одной семьей.

С учетом этого положения, предписания статьи 1636 могут негативно сказаться на несовершеннолетних детях, получающих алименты от родителей, поскольку формально суд может освободить плательщика от обязанности содержания. На практике алименты назначаются в пользу ребенка, и даже если средства перечисляются на счет одного из родителей, он обязан использовать их исключительно в интересах ребенка.

Таким образом возникает правовая коллизия: если отец или мать докажет, что доход другого достаточно для обеспечения собственных потребностей и потребностей ребенка, суд может освободить его от уплаты алиментов.

Однако такая логика противоречит принципу защиты прав ребенка: обязанность содержания — это обязанность родителей перед ребенком, а не между собой. Более высокий доход одного из родителей не должен автоматически отменять обязанность другого. В этом смысле статья 1648 (обязанность родителей содержать ребенка) имеет приоритет, поскольку закрепляет безусловное право ребенка на материальную поддержку.

Что предусматривает действующее законодательство

В настоящее время вопросы алиментов регулирует Семейный кодекс Украины. Статья 192 этого кодекса позволяет уменьшить или увеличить размер алиментов по иску плательщика или получателя в случае изменения материального или семейного положения, состояния здоровья или других обстоятельств. Однако действующая норма не содержит прямого положения о полном освобождении от алиментов из-за более высокого дохода получателя и предусматривает лишь изменение размера выплат, а не прекращение обязанности.

В случае принятия новой редакции Гражданского кодекса Украины другие нормативные акты утратят силу, что впоследствии может негативно сказаться на интересах ребенка. Это также может привести к ситуации, когда плательщик алиментов намеренно занижает свои доходы, что влечет за собой правовые последствия как уклонение от выполнения родительских обязанностей.

