Большая Палата разъяснила, как отличить судебный произвол от ошибки

ВРП не смогла доказать, что действия судьи были именно «грубой неосторожностью», а не судебной ошибкой/

Проявление судебного произвола необходимо отличать от добросовестной судебной ошибки, то есть ошибки без признаков умысла или грубой неосторожности. Добросовестность указывает на то, что судья действовал сознательно — с должным отношением к своим обязанностям установил фактические обстоятельства, подлежащие правовой оценке, оценил доказательства и истолковал закон, но допустил ошибку, которая не была столь очевидной и однозначной (постановления Большой Палаты Верховного Суда от 18 марта 2021 года по делу № 9901/177/20, от 27 января 2022 года по делу № 11-132сап21).

По убеждению Большой Палаты Верховного Суда, нарушение прав человека и основополагающих свобод заключается не в самом по себе неправильном применении судьей предписаний закона, которыми гарантированы те или иные права человека (даже если эта ошибка имела место), а в наступлении вследствие этого конкретных фактов или обстоятельств, которые выражаются в причинении носителю права или другим лицам ущерба (утрата, уничтожение или повреждение имущества, другие материальные убытки, незаконное лишение свободы, утечка конфиденциальной или служебной информации, лишение или ограничение возможностей осуществлять профессиональную деятельность, ущерб жизни, здоровью, имуществу, чести, достоинству, репутации и т. д.). Нарушение требований закона, даже если оно допущено, может быть лишь причиной таких фактов и обстоятельств, если они наступили, а не являться следствием само по себе (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 17 февраля 2022 года по делу № 11-97сап21).

В соответствии с пунктом 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства в связи с умышленным или вследствие грубой неосторожности допущением судьей, принимавшим участие в вынесении судебного решения, нарушения прав человека и основополагающих свобод или иного грубого нарушения закона, которое привело к существенным негативным последствиям.

Дисциплинарное правонарушение, определенное пунктом 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII, имеет не формальный, а материальный состав (если применить аналогию классификации составов преступлений).

Обязательными элементами объективной стороны такого проступка являются:

нарушение судьей прав человека и основополагающих свобод или иное грубое нарушение закона;



существенные негативные последствия;



причинно-следственная связь между нарушениями и последствиями (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 21 января 2021 года по делу № 11-260сап20).





Объективная сторона такого дисциплинарного проступка, как грубое нарушение закона, приведшее к существенным негативным последствиям, заключается в нарушении судьей норм права в процессе осуществления правосудия, которые привели к наступлению существенных негативных последствий. В то же время наступление существенных негативных последствий должно находиться в прямой причинно-следственной связи с действиями судьи.

Грубое нарушение закона имеет место при условии, что оно было слишком очевидным для «разумного суда» в соответствующих обстоятельствах, то есть когда по обстоятельствам судебного дела необходимость применения определенной правовой нормы была понятной и недвусмысленной и исключала другое поведение судьи.

В составе дисциплинарного проступка «иное грубое нарушение закона, приведшее к существенным негативным последствиям» законодатель как условие привлечения судьи к дисциплинарной ответственности определил наступление существенных негативных последствий. Законодатель не конкретизировал содержание причиненного ущерба в этом случае, поэтому он может охватывать причинение имущественного или морального вреда пострадавшим лицам. Существенные последствия могут иметь комплексный характер и охватывать различные виды причиненного ущерба. Поскольку в таком случае «существенность» как признак негативных последствий является оценочным понятием, дисциплинарный орган самостоятельно устанавливает, насколько для потерпевших эти негативные последствия являются существенными.

Для правильной квалификации дисциплинарного проступка по пункту 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII обязательно, чтобы действия судьи относительно грубого нарушения закона привели к наступлению негативных последствий именно для участников дела или лиц, не участвовавших в деле, если суд решил непосредственно вопрос о их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, а не любых других лиц или общества и государства в целом.

Следовательно, в пункте 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII законодатель указал составы двух дисциплинарных проступков:

допущение судьей, принимавшим участие в вынесении судебного решения, нарушения прав человека и основополагающих свобод;





грубое нарушение закона, приведшее к существенным негативным последствиям.





Что касается первого состава дисциплинарного проступка — допущение судьей, принимавшим участие в вынесении судебного решения, нарушения прав человека и основополагающих свобод — необходимо учитывать, что оно заключается в несоблюдении судьей норм процессуального права, что чаще всего связано с нарушением определенных статей Конвенции, в частности статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), статьи 9 (свобода мысли, совести и религии), статьи 10 (свобода выражения мнений), статьи 11 (свобода собраний и объединений), а также статьи 1 Первого протокола Конвенции (защита права собственности) (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 30 января 2025 года по делу № 990SCGC/17/24).

С учетом правовой природы указанных прав человека и основополагающих свобод становится вполне понятно, что данный состав дисциплинарного проступка охватывает действия судьи при вынесении судебного решения, которые привели к нарушению прав и основополагающих свобод именно участников дела, которые принимают (принимали) участие в судебном процессе, или лиц, не участвовавших в деле, если суд решил непосредственно вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 03 февраля 2022 года по делу № 11-40сап21 уже формулировала вывод о том, что допущение судьей, принимавшим участие в вынесении судебного решения, нарушения прав человека и основополагающих свобод является самостоятельным составом дисциплинарного проступка, определенного пунктом 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII, и не предполагает наступления негативных последствий, поскольку нарушение прав человека и основополагающих свобод по сути является такими негативными последствиями.

Системный анализ пункта 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII дает основания для вывода, что к существенным негативным последствиям, наступающим вследствие грубого нарушения закона судьей, законодатель отнес другие нарушения прав лица, не охваченные перечнем прав человека и основополагающих свобод, установленным Конвенцией.

Обстоятельства дела:

Согласно электронной копии материалов судебного дела № 758/2814/22 29 марта 2022 года КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» обратилось в Подольский районный суд города Киева с заявлением о госпитализации лица в учреждение психиатрической помощи в принудительном порядке.

КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» обосновало заявление тем, что 28 марта 2022 года гражданин был госпитализирован в отделение № 6 КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» на основании рапорта сотрудников полиции и в сопровождении специализированной психиатрической бригады № 1 в связи с ухудшением психического состояния и неадекватным поведением, требовал принудительной госпитализации в учреждение психиатрической помощи, так как имел тяжелое психическое расстройство, категорически отказывался от добровольного стационарного лечения, а также совершал и выражал намерения совершить действия, опасные для окружающих.

Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями от 29 марта 2022 года дело по заявлению КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» (№ 758/2814/22) было передано в производство судье Подольского районного суда города Киева.

Постановлением от 29 марта 2022 года Подольский районный суд города Киева по делу № 758/2814/22 по заявлению КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» о принудительной госпитализации судья принял дело к рассмотрению, назначил судебное заседание на 30 марта 2022 года с вызовом врача-психиатра, представителя психиатрического учреждения, подавшего заявление, прокурора, лица, в отношении которого ставится вопрос о госпитализации, и его законного представителя.

Судья не соблюдал требования части первой статьи 294 ГПК Украины и не разъяснил участникам дела установленные законом права и обязанности, в частности право на юридическую помощь.

После этого суд перешел к исследованию материалов дела, выяснил мнение прокурора по поданному заявлению, который согласился с тем, что пациент страдает тяжелым психическим расстройством, лечение возможно только стационарное, пациент систематически угрожает безопасности окружающих.

После предоставления гражданину итогового слова он отметил, что его не выслушали. Суд удалился в совещательную комнату, после выхода из которой огласил решение о удовлетворении заявления.

Решением от 30 марта 2022 года Подольский районный суд города Киева разрешил принудительную госпитализацию гражданина в КНП «Клиническая больница «Психиатрия»». В решении также указана ссылка на его немедленное исполнение.

В ВРП 22 января 2024 года поступила дисциплинарная жалоба гражданина на действия судьи Подольского районного суда города Киева ОСОБА_1 во время рассмотрения дела № 758/2814/22 по заявлению КНП «Клиническая больница «Психиатрия»» о принудительной госпитализации в учреждение психиатрической помощи.

В дисциплинарной жалобе гражданин указал, что 30 марта 2022 года судья вынес незаконное решение о удовлетворении данного заявления КНП «Клиническая больница «Психиатрия»», которое впоследствии было отменено по результатам апелляционного пересмотра, подчеркнув, что во время рассмотрения дела в судебном заседании судья не выслушал и не принял во внимание его объяснения, а также не рассмотрел его ходатайство о предоставлении юридической помощи.

Решением от 14 августа 2024 года № 2481/3дп/15-24 Третья дисциплинарная палата ВРП привлекла судью Подольского районного суда города Киева к дисциплинарной ответственности и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде выговора — с лишением права на получение надбавок к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

Судья, допуская нарушение права гражданина на юридическую помощь, нарушил гарантии реализации, защиты и охраны других его прав. В частности, участие в судебном заседании адвоката, действовавшего бы в интересах гражданина, способствовало бы законной реализации им своих прав и исключало бы ограничение его прав, а именно права давать объяснения и приводить доводы по существу вопроса.

Допущение судьей ограничения гарантированного ГПК Украины и Законом Украины от 22 февраля 2000 года № 1489-III «О психиатрической помощи» права давать объяснения и приводить доводы помешало полному, всестороннему и объективному выяснению обстоятельств дела.

Установленные при рассмотрении дисциплинарного дела нарушения судьей привели к наступлению для гражданина существенных негативных последствий, которые являются неизбежными. Существенность негативных последствий заключается в том, что решение, при вынесении которого нарушены права, подлежало немедленному исполнению, и его исполнение было связано с лишением свободы гражданина.

В то же время Третья дисциплинарная палата ВРП при рассмотрении дисциплинарного дела установила, что судья не принял меры по выяснению фактов применения насилия к гражданину, а также не выполнил требования части четвертой статьи 342 ГПК Украины, в частности не обеспечил немедленное проведение судебно-медицинского обследования лица и не направил соответствующему органу досудебного расследования отдельное постановление о необходимости исследования фактов применения насилия, о которых сообщил гражданин.

Третья дисциплинарная палата ВРП пришла к выводу, что невыполнение судьей требований части четвертой статьи 342 ГПК Украины по своей природе является грубым нарушением закона и имело существенные негативные последствия, которые носят необратимый характер, поскольку гражданин был лишен возможности своевременно (в кратчайший срок после событий, которые, по его мнению, свидетельствуют о совершении уголовного преступления) обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, а также реализовать право, определенное пунктом 3 части четвертой статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Украины (далее — УПК Украины), подавать во время досудебного расследования (которое продолжается с 14 апреля 2023 года) доказательства, в частности относительно причинения ему 28 марта 2022 года телесных повреждений. Указанные существенные негативные последствия находятся в прямой причинно-следственной связи с нарушением судьей требований статьи 342 ГПК Украины.

С учетом изложенного Третья дисциплинарная палата ВРП пришла к выводу, что нарушение судьей требований статьи 342 ГПК Украины при рассмотрении дела № 758/2814/22 образует состав дисциплинарного проступка, определенного пунктом 4 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII (иное грубое нарушение судьей, принимавшим участие в вынесении судебного решения, закона, приведшее к существенным негативным последствиям).

Тарас Лученко

