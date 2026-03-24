Процедуру наложения штрафов за некорректную рекламу трудоустройства изменят: Комитет готовится к рассмотрению законопроекта

Комитет должен предоставить заключение о целесообразности изменения регулирования штрафных санкций за нарушение требований к рекламе вакансий.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики проведет очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» (реестр. № 14346 от 30.12.2025, Кабинет Министров Украины).

С целью согласования законодательных актов Украины с положениями Закона Украины «Об административной процедуре» предлагается внести изменения в Закон Украины «О рекламе», в частности в статьи 24-1 и 27.

В частности, из статьи 24-1 (Реклама услуг по трудоустройству) исключат часть 3, согласно которой:

“3. В случае нарушения требований этой статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабинетом Министров Украины порядке. Штраф за нарушение требований этой статьи накладывается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

{Часть третья статьи 24-1 дополнена абзацем вторым согласно Закону № 2253-IX от 12.05.2022; с изменениями, внесенными согласно Закону № 3992-IX от 08.10.2024}

Штраф, наложение которого предусмотрено этой статьей, является финансовой санкцией и не относится к административно-хозяйственным санкциям, определенным главой 27 Хозяйственного кодекса Украины.”

Одновременно действие положений статьи 27 будет распространено на нарушения, указанные в статьях 24, 24-1 Закона «О рекламе».

Необходимость принятия закона Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (инициатор законопроекта) объясняет следующим.

В соответствии с частью третьей статьи 24-1 Закону Украины «О рекламе» в редакции, вступившей в силу 08 мая 2025 года, в случае нарушения требований этой статьи рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабинетом Министров Украины порядке. Штраф за нарушение требований этой статьи накладывается центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Однако следует отметить, что решение Госпродпотребслужбы о наложении штрафа за нарушение законодательства о рекламе является административным актом в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре», и порядок его принятия уже установлен этим Законом. В соответствии с пунктом 77 раздела I Закона Украины от 10.10.2024 № 4017-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» в Закон Украины «О рекламе» внесены изменения, согласно которым рассмотрение и решение административных дел, предусмотренных Законом Украины «О рекламе», осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре» и с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О рекламе». Согласно части четвертой статьи 27 Закона Украины «О рекламе» центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, по представлению государственных органов, указанных в статье 26 этого Закона, или самостоятельно в случаях, предусмотренных этой статьей, кроме тех, которые отнесены исключительно к компетенции Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Антимонопольного комитета Украины, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также кроме тех, которые отнесены к компетенции Национального банка Украины или Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, накладывает штрафы в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, по процедуре, определенной Законом Украины «Об административной процедуре». Следовательно, одобрение и принятие Закона позволит выполнить установленную в Законе Украины «Об административной процедуре» задачу и привести Закон Украины «О рекламе» к единым базовым принципам.

Напомним, что Порядок уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафов за нарушение требований Закона Украины “О рекламе” относительно рекламы услуг по трудоустройству утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 5 августа 2022 г. № 863.

Также отметим, что статья 27 Закона Украины «О рекламе» не содержит штрафной санкции в десятикратном размере минимальной заработной платы.

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины, рассмотрев поданный законопроект, не возражает против его принятия и считает, что аргументы, приведенные в сопроводительных документах к нему, являются правильными, а принятие этого закона позволит согласовать положения Закона Украины «О рекламе» с требованиями Закона Украины «Об административной процедуре».

Ранее Комитет по вопросам свободы слова принял решение предложить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" в связи с принятием Закона Украины "Об административной процедуре" (реестр. № 14346 от 30.12.2025 г., внесенный Кабинетом Министров Украины) принять за основу.

