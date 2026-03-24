Процедуру накладення штрафів за некоректну рекламу працевлаштування змінять: Комітет готується до розгляду законопроекту

Комітет має надати висновок щодо доцільності зміни регулювання штрафних санкцій за порушення вимог до реклами вакансій.

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики проведе чергове засідання у режимі відеоконференції на якому розгляне проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративну процедуру" (реєстр. № 14346 від 30.12.2025, Кабінет Міністрів України).

З метою узгодження законодавчих актів України з положеннями Закону України «Про адміністративну процедуру» пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу», зокрема статей 24-1 та 27.

Зокрема із статті 24-1 (Реклама послуг із працевлаштування) виключать частину 3, згідно з якою:

“3. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Штраф за порушення вимог цієї статті накладається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Частину третю статті 24-1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2253-IX від 12.05.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3992-IX від 08.10.2024}

Штраф, накладення якого передбачено цією статтею, є фінансовою санкцією і не належить до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.”

Одночасно дія положень статті 27 буде розповсюджена на порушення, зазначені у статтях 24, 24-1 Закону «Про рекламу».

Необхідність ухвалення закону Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (ініціатор законопроекту) пояснює наступним.

Відповідно до частини третьої статті 24-1 Закону України «Про рекламу» у редакції, що набрала чинності 08 травня 2025 року, у разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Штраф за порушення вимог цієї статті накладається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Проте слід зазначити, що рішення Держпродспоживслужби про накладання штрафу за порушення законодавства про рекламу є адміністративним актом відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» і порядок його прийняття вже встановлено цим Законом. Відповідно до пункту 77 розділу І Закону України від 10.10.2024 № 4017-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» до Закону України «Про рекламу» внесено зміни, відповідно до яких розгляд і вирішення адміністративних справ, передбачених Законом України «Про рекламу», здійснюється відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру» та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про рекламу».

Згідно з частиною четвертою статті 27 Закону України «Про рекламу» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, за поданням державних органів, зазначених у статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках, передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також крім тих, які віднесено до компетенції Національного банку України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за процедурою, визначеною Законом України «Про адміністративну процедуру». Отже, схвалення та прийняття Закону дозволить виконати встановлене в Законі України «Про адміністративну процедуру» завдання та привести Закон України «Про рекламу» до єдиних базових принципів

Нагадаємо, що Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України “Про рекламу” щодо реклами послуг із працевлаштування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 863.

Також зазначимо, що стаття 27 Закону України «Про рекламу» не містить штрафної санкції у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, розглянувши поданий законопроект, не заперечує проти його прийняття і вважає, що аргументи, наведені у супровідних документах до нього, є слушними, а прийняття цього закону дозволить узгодити положення Закону України «Про рекламу» з вимогами Закону України «Про адміністративну процедуру».

Раніше Комітет з питань свободи слова ухвалив рішення запропонувати Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративну процедуру" (реєстр. № 14346 від 30.12.2025 р., внесений Кабінетом Міністрів України) прийняти за основу.

