ВАКС оставил под стражей до сентября экс-главу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу

Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения для Татьяны Крупы.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении жалобы защиты бывшей главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, оставив ее под стражей. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Решение следственного судьи ВАКС осталось без изменений: Крупа будет находиться под стражей до 7 сентября 2025 года с возможностью внесения залога в размере 56 миллионов гривен. За время расследования сумма залога была уменьшена почти в десять раз.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ДБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

