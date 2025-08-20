ВАКС залишив під вартою до вересня ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу

Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід для Тетяни Крупи.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні скарги захисту колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, залишивши її під вартою. Про це повідомила пресслужба палати.

Рішення слідчого судді ВАКС залишилося без змін: Крупа перебуватиме під вартою до 7 вересня 2025 року з можливістю внесення застави в розмірі 56 мільйонів гривень. За час розслідування сума застави була зменшена майже вдесятеро.

Нагадаємо, Тетяну Крупу в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні.

У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

