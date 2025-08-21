ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Центральный апелляционный хозяйственный суд

Судьи, которые намеревались отправиться в другой суд, должны подать в ВККС согласие, к которому добавить свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Центральный апелляционный хозяйственный суд – 7 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 17 сентября в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

