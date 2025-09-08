Практика судов
  1. Суд инфо

Судья КСУ Александр Водянников рассказал об использовании иностранной юриспруденции в решениях конституционных судов

13:27, 8 сентября 2025
Александр Водянников рассказал о ключевых методологических подходах и проиллюстрировал их примерами из решений судов Германии, Словении, Канады, США.
Судья КСУ Александр Водянников рассказал об использовании иностранной юриспруденции в решениях конституционных судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-лекция, посвященная методологии использования иностранной юриспруденции в решениях конституционных судов. Участие в лекции приняли судьи КСУ Александр Водянников и Галина Юровская.

Основным докладчиком выступил судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников, который подробно рассказал о ключевых методологических подходах – универсалистском, диалогическом и легитимистском – и проиллюстрировал их примерами из решений судов Германии, Словении, Канады, США: от влияния решений Верховного Суда Канады по делу McKinney до аргументации Конституционного Суда Словении по делу U-I-22/94, которые в свое время легли в основу мотивировочной части Решения Конституционного Суда Украины № 14-рп/2004.

Прозвучала основная теза: иностранные судебные прецеденты – это не только академический интерес, но и действенный инструмент развития собственной конституционной доктрины и усиления легитимности решений Суда.

Слушатели, среди которых были судьи судов общей юрисдикции, прокуроры, адвокаты, преподаватели и аспиранты юридических факультетов, а также студенты и участники Малой академии наук, обсудили вопросы: почему растет значимость иностранного опыта для конституционного правосудия; какие критерии отбора иностранных решений являются наиболее релевантными.

«Иностранная юриспруденция – это не только источник идей, но и инструмент интеграции Украины в мировое правовое пространство», – подчеркнул Александр Водянников.

В то же время, как отметили судьи, без надлежащей методологии существуют риски «выборочного подхода» или некорректной адаптации иностранного опыта. Именно поэтому, по словам Александра Водянникова, ключевой задачей Конституционного Суда является обеспечение прозрачности и четкого обоснования в использовании международных примеров.

В КСУ подчеркивают, что мероприятие стало еще одним шагом в построении открытой правовой культуры Конституционного Суда Украины, основанной на сотрудничестве, обмене опытом и стремлении к европейским и мировым стандартам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду