Пять квартир, Mercedes-Benz, BMW и Audi – у должностного лица сервисного центра МВД обнаружили незадекларированное имущество на 8,6 млн грн

САП требует конфисковать активы должностного лица сервисного центра МВД на 8,6 млн грн, дело передано в ВАКС.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму более 8,6 миллиона гривен, принадлежащих должностному лицу регионального сервисного центра МВД Украины. Иск основан на доказательствах, собранных САП, а также материалах Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственного бюро расследований. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Речь идет об имуществе, которое включает:

пять квартир и четыре парковочных места в Закарпатской области;

автомобили «Mercedes-Benz E 200» 2013 года выпуска, «BMW 730D» и «Audi A8» 2018 года выпуска.

Общая стоимость активов оценивается в более чем 8,6 миллиона гривен. По данным НАПК, в ходе мониторинга образа жизни чиновника было установлено, что он оформил это имущество на себя и членов своей семьи. В частности, одно из транспортных средств, зарегистрированное на дочь чиновника, было приобретено по цене, в 15 раз ниже рыночной.

Следствие также выявило, что после начала проверки законности происхождения активов чиновник вместе с семьей переоформил часть имущества на близких лиц. Анализ доходов и расходов, проведенный уполномоченными лицами НАПК, показал, что приобретение этих активов за счет законных доходов было невозможным.

В случае признания активов необоснованными Высший антикоррупционный суд может принять решение об их взыскании в пользу государства в соответствии со статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

