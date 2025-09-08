Практика судів
  1. В Україні

П’ять квартир, Mercedes-Benz, BMW та Audi – у посадовця сервісного центру МВС виявили незадеклароване майно на 8,6 млн грн

16:18, 8 вересня 2025
САП вимагає конфіскувати активи посадовця сервісного центру МВС на 8,6 млн грн, справу передано до ВАКС.
П’ять квартир, Mercedes-Benz, BMW та Audi – у посадовця сервісного центру МВС виявили незадеклароване майно на 8,6 млн грн
Фото: НАЗК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,6 мільйона гривень, що належать посадовцю регіонального сервісного центру МВС України. Позов ґрунтується на доказах, зібраних САП, а також матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції і Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Йдеться про майно, яке включає:

  • п’ять квартир і чотири паркомісця в Закарпатській області;
  • автомобілі «Mercedes-Benz E 200» 2013 року випуску, «BMW 730D» та «Audi A8» 2018 року випуску.

Загальна вартість активів оцінюється в більш ніж 8,6 мільйона гривень. За даними НАЗК, під час моніторингу способу життя посадовця було встановлено, що він оформив це майно на себе та членів своєї родини. Зокрема, один із транспортних засобів, зареєстрований на доньку посадовця, був придбаний за ціною, що в 15 разів нижча за ринкову.

Слідство також виявило, що після початку перевірки законності походження активів посадовець разом із родиною переоформив частину майна на близьких осіб. Аналіз доходів і витрат, проведений уповноваженими особами НАЗК, показав, що придбання цих активів за рахунок законних доходів було неможливим.

У разі визнання активів необґрунтованими Вищий антикорупційний суд може ухвалити рішення про їх стягнення на користь держави відповідно до статті 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МВС САП НАЗК ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду