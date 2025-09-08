П’ять квартир, Mercedes-Benz, BMW та Audi – у посадовця сервісного центру МВС виявили незадеклароване майно на 8,6 млн грн

САП вимагає конфіскувати активи посадовця сервісного центру МВС на 8,6 млн грн, справу передано до ВАКС.

Фото: НАЗК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,6 мільйона гривень, що належать посадовцю регіонального сервісного центру МВС України. Позов ґрунтується на доказах, зібраних САП, а також матеріалах Національного агентства з питань запобігання корупції і Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Йдеться про майно, яке включає:

п’ять квартир і чотири паркомісця в Закарпатській області;

автомобілі «Mercedes-Benz E 200» 2013 року випуску, «BMW 730D» та «Audi A8» 2018 року випуску.

Загальна вартість активів оцінюється в більш ніж 8,6 мільйона гривень. За даними НАЗК, під час моніторингу способу життя посадовця було встановлено, що він оформив це майно на себе та членів своєї родини. Зокрема, один із транспортних засобів, зареєстрований на доньку посадовця, був придбаний за ціною, що в 15 разів нижча за ринкову.

Слідство також виявило, що після початку перевірки законності походження активів посадовець разом із родиною переоформив частину майна на близьких осіб. Аналіз доходів і витрат, проведений уповноваженими особами НАЗК, показав, що придбання цих активів за рахунок законних доходів було неможливим.

У разі визнання активів необґрунтованими Вищий антикорупційний суд може ухвалити рішення про їх стягнення на користь держави відповідно до статті 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.