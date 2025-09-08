Киевский апелляционный суд оставил под стражей сотрудника НАБУ Гусарова

Суд оставил под стражей Виктора Гусарова.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для должностного лица закрытого подразделения НАБУ Виктора Гусарова.

8 сентября Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения для сотрудника Национального антикоррупционного бюро Виктора Гусарова, подозреваемого в государственной измене и «несанкционированном вмешательстве в электронные системы», и оставил его в СИЗО, пишет «Суспільне».

Ранее СБУ сообщала, что в рядах НАБУ разоблачили российского «крота», которого курировал замначальника охраны Януковича.

Позже в НАБУ прокомментировали задержание СБУ сотрудника ЦА НАБУ.

Добавим, Служба безопасности Украины вместе с Офисом Генерального прокурора обнаружила новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро.

