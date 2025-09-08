Київський апеляційний суд залишив під вартою працівника НАБУ Гусарова

Суд залишив під вартою Віктора Гусарова.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту для посадовця закритого підрозділу НАБУ Віктора Гусарова.

8 вересня Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід для працівника Національного антикорупційного бюро Віктора Гусарова, підозрюваного в державній зраді та «несанкціонованому втручанні в електронні системи» і залишив його в СІЗО, пише «Суспільне».

Раніше СБУ повідомляла, що у лавах НАБУ викрили російського «крота», якого курував заступник керівника охорони Януковича.

Згодом у НАБУ прокоментували затримання СБУ співробітника ЦА НАБУ.

Додамо, Служба безпеки України разом із Офісом Генерального прокурора виявила нові факти витоку інформації з обмеженим доступом із Національного антикорупційного бюро.

