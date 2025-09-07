Обстрел Киева — патрульные показали первые минуты после удара, видео

Во время атаки пострадал также правоохранитель.

Как известно, Киев пережил очередной комбинированный удар россиян, в результате которого погибли и пострадали. Патрульная полиция показала первые минуты после обстрела столицы.

"Во время вражеской атаки травмировал и наш патрульный. Экипаж именно перекрывал движение, как неподалеку от них упала ракета. Механические повреждения получил служебный автомобиль, а патрульного госпитализировали", - рассказали в полиции.

В результате атаки повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. Спасательные операции продолжаются.

Напомним, что РФ впервые атаковала Украину более 800 шахедами.

