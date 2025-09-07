Обстріл Києва — патрульні показали перші хвилини після удару, відео

Під час атаки постраждав також правоохоронець.

Як відомо, Київ пережив черговий комбінований удар росіян, внаслідок якого є загиблі та постраждалі. Патрульна поліція показали перші хвилини після обстрілу столиці.

"Під час ворожої атаки травмувань зазнав і наш патрульний. Екіпаж саме перекривав рух, як неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили", - розповіли у поліції.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Рятувальні операції тривають.

Нагадаємо, що РФ вперше атакувала Україну понад 800 шахедами.

Постраждала будівля Кабміну у Києві через нічний обстріл.

