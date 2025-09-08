Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект 12141 о внесении изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража.

Как отметил соинициатор законопроекта, народный депутат Роман Бабий, законопроект приводит наше законодательство в соответствие с Типовым законом ЮНСИТРАЛ (ООН) и позволяет международным арбитражам рассматривать инвестиционные споры, если это предусмотрено соглашением сторон. Ранее к нему были замечания от юридического управления и Верховного Суда, поэтому законопроект доработали. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять его во втором чтении и в целом.

Напомним, ранее авторы законопроекта указали, что Украина должна стать местом рассмотрения инвестиционных споров как для споров инвесторов с нашим государством, так и для споров инвесторов с иностранными государствами.

Так, в пункте 2 статьи 1 Закона «О международном коммерческом арбитраже» предлагается установить, что в международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон могут передаваться:

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора на момент заключения арбитражного соглашения находится за границей или если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан более чем с одним государством, или одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;

любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, вытекающих из договорных или других гражданско-правовых отношений;

место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими субъектами права Украины; споры между администратором по выпуску облигаций, действующим в интересах владельцев облигаций в соответствии с положениями Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», и эмитентом облигаций и/или лицами, предоставляющими обеспечение по таким облигациям, если по крайней мере одна из сторон спора является предприятием с иностранными инвестициями. Международный коммерческий арбитраж рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, которые передаются на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.

В п. 1 статьи 6 предлагается установить, что функции, указанные в пунктах 3 и 4 статьи 11, пункте 3 статьи 13, статье 14, для арбитража, созданного специально для рассмотрения отдельного дела, выполняются Президентом Торгово-промышленной палаты Украины, а для постоянно действующих арбитражных учреждений — органом, определенным регламентом соответствующего арбитражного учреждения.

В п. 3 статьи 11, касающейся назначения арбитров, предлагается установить, что в случае отсутствия соглашения о назначении арбитра или арбитров:

при арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного арбитра, и двое назначенных таким образом арбитров назначают третьего арбитра; если сторона не назначит арбитра в течение 30 дней после получения просьбы об этом от второй стороны или если двое арбитров в течение 30 дней с момента их назначения не договорятся о назначении третьего арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается органами, указанными в пункте 1 статьи 6;

при арбитраже с единоличным арбитром, если стороны не договорятся о выборе арбитра, по просьбе любой стороны арбитр назначается органами, указанными в пункте 1 статьи 6.

Также в п. 4 предлагается установить, что если во время процедуры назначения, согласованной сторонами: одна из сторон не придерживается такой процедуры; или стороны или два арбитра не могут достичь согласия согласно такой процедуре; или третье лицо, включая учреждение, не выполняет какую-либо функцию, возложенную на нее согласно такой процедуре, то любая сторона может просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять необходимые меры, если только соглашение о процедуре назначения не предусматривает других способов обеспечения назначения.

Соответственно, в п. 5 предусмотрено, что решение по любому вопросу, принимаемое согласно пункту 3 или 4 этой статьи органами, указанными в пункте 1 статьи 6, не подлежит обжалованию. При назначении арбитра органы учитывают любые требования, предъявляемые к квалификации арбитра соглашением сторон, и такие соображения, которые могут обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра, а в случае назначения единоличного или третьего арбитра принимают также во внимание желательность назначения арбитром лица иного гражданства, чем гражданство, к которому принадлежат стороны.

В п. 3 статьи 13 установлено, что если заявление об отводе при применении любой процедуры, согласованной сторонами, или процедуры, предусмотренной пунктом 2 этой статьи, не удовлетворено, сторона, заявляющая отвод, может в течение 30 дней после получения уведомления о решении об отклонении отвода просить органы, указанные в пункте 1 статьи 6, принять решение об отводе; такое решение не подлежит никакому обжалованию; пока такая просьба ожидает своего решения, третейский суд, включая арбитра, которому заявлен отвод, может продолжать арбитражное разбирательство и вынести арбитражное решение.

В п. 1 статьи 14 установлено, что в случае, если арбитр юридически или фактически оказывается неспособным выполнять свои функции или неоправданно долго не выполняет их по другим причинам, его мандат теряет силу, если арбитр берет самоотвод или стороны договариваются о прекращении мандата. В других случаях, если сохраняются разногласия по любому из таких оснований, любая сторона может обратиться в органы, указанные в статье 6, с просьбой решить вопрос о прекращении действия мандата; такое решение не подлежит никакому обжалованию.

В пунктах 1 и 2 Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины предусматривается, что международный коммерческий арбитражный суд является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом (учреждением), осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины. Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Международного коммерческого арбитражного суда и способствует его деятельности.

В Международный коммерческий арбитражный суд по соглашению сторон могут передаваться на разрешение:

споры из договорных и других гражданско-правовых отношений, возникающих при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора на момент заключения арбитражного соглашения находится за границей или если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан более чем с одним государством, или одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

место арбитража, если оно определено в арбитражном соглашении или в соответствии с ним;

любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, вытекающих из договорных или других гражданско-правовых отношений;

место, с которым наиболее тесно связан предмет спора;

споры предприятий с иностранными инвестициями и международных объединений и организаций, созданных на территории Украины, между собой, споры между их участниками, а также их споры с другими субъектами права Украины;

споры между администратором по выпуску облигаций, действующим в интересах владельцев облигаций в соответствии с положениями Закона Украины «О рынках капитала и организованных товарных рынках», и эмитентом облигаций и/или лицами, предоставляющими обеспечение по таким облигациям, если по крайней мере одна из сторон спора является предприятием с иностранными инвестициями.

Внешнеэкономические отношения, споры из которых могут быть переданы на разрешение Международного коммерческого арбитражного суда, касаются, в частности, отношений купли-продажи (поставки) товаров, выполнения работ, предоставления услуг, обмена товарами и/или услугами, перевозки грузов и пассажиров, торгового представительства и посредничества, аренды (лизинга), научно-технического обмена, обмена другими результатами творческой деятельности, сооружения промышленных и других объектов, лицензионных операций, инвестиций, кредитно-расчетных операций, страхования, совместного предпринимательства и других форм промышленной и предпринимательской кооперации.

Международный коммерческий арбитражный суд рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, которые передаются на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе.

В пункте 1 Положения о Морской арбитражной комиссии при ТПП устанавливается, что морская арбитражная комиссия является самостоятельным постоянно действующим арбитражным учреждением (третейским судом), юридическим лицом (учреждением), осуществляющим свою деятельность согласно Закону Украины «О международном коммерческом арбитраже», другим законам Украины, действующим международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой. Торгово-промышленная палата Украины утверждает Регламент Морской арбитражной комиссии и способствует ее деятельности.

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, внесенные этим Законом относительно расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу этого Закона.

Кабинет Министров при подготовке проектов новых двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций, пересмотре действующих соглашений, а также заключении соглашений о свободной торговле, содержащих положения о защите инвестиций, должен предусматривать возможность указания Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины как одного из вариантов для урегулирования споров между государством и инвестором.

Также рекомендовано предприятиям (учреждениям, организациям), управление которыми осуществляют Кабмин, центральные органы исполнительной власти, другие органы исполнительной власти и государственные коллегиальные органы, при заключении внешнеэкономических договоров, содержащих арбитражные оговорки, включать арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения с целью экономии средств на представительство и защиту прав и интересов таких предприятий (учреждений, организаций) в случае возникновения внешнеэкономических споров.

Кроме того, в рамках реализации государственно-частного партнерства в проектах соответствующих соглашений, в случае если они содержат арбитражную оговорку, рекомендовано предусматривать возможность включения арбитражных оговорок со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения.

Автор: Наталя Мамченко

